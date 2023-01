Arezzo, bastione di Poggio del Sole: via ai lavori per il nuovo giardino pubblico

Alessandro Bindi 02 gennaio 2023 a

Riqualificazione bastione a Poggio del Sole, già ripulita la cinta muraria che costeggia il centralissimo viale Piero della Francesca. Adesso il cantiere si allargherà sulla parte sovrastante dal lato di via Fra’ Guittone. Spazzate via le erbacce e gli arbusti, tra le pietre si procederà con gli interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti delle pareti ammalorate concordate in questi giorni con la Soprintendenza per poi iniziare a delineare i vialetti e gli spazi che trasformeranno un angolo di città abbandonato in un accogliente giardino a pochi passi dal palazzo del Governo. L’area, fino ad oggi terra di nessuno e frequentata da chi vive ai margini della società, sarà presto un bellissimo giardino blindato da telecamere, illuminato e accessibile ai disabili attraverso una rampa.

Prosegue infatti a pieno ritmo il cantiere avviato ad ottobre. Dopo l’intervento di bonifica bellica e l’avanzamento dei lavori con i quali sono state abbattute le sterpaglie, gli arbusti e la fitta vegetazione, non resta che completare la riqualificazione della parte esterna con il risanamento e la stuccatura del parametro murario per poi passare all’area verde dove già sono stati spazzati via i segni dell’incuria. Il terreno è stato infatti arato e nei prossimi giorni inizieranno i lavori di riqualificazione destinati a dare un nuovo look all’area. L’intervento costerà, a lavori ultimati, 528 mila euro e potrà beneficiare del cofinanziamento di 200 mila euro da parte della Regione Toscana. Soddisfazione è stata espressa da parte dell’assessore alle opere pubbliche e manutenzione del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, che segue costantemente lo stato di avanzamento dei lavori. “Già transitando lungo viale Piero della Francesca è visibile a colpo d’occhio la bellezza della cinta muraria ripulita. Il cantiere sta proseguendo e la riqualificazione sta prendendo forma. In questi giorni c’è stato il sopralluogo con i tecnici del Comune e della Soprintendenza che insieme alla ditta appaltatrice hanno verificato lo stato attuale della cinta muraria e abbiamo concordato come procedere con l’intervento di recupero e consolidamento della cinta muraria. Nel mese di gennaio, la tabella dei lavori indica lo spostamento del cantiere nella parte interna. Presto si lavorerà quindi proprio nel bastione e al termine dell’intervento sarà resa fruibile alla città una zona completamente abbandonata e di difficile accessibilità da parte delle famiglie”.

Al termine, al contrario, i nuovi giardini saranno accoglienti e sicuri. “Tra i viali dell’area adibita a verde pubblico” spiega l'assessore Casi “saranno installati i lampioni per l’illuminazione e le telecamere per la videosorveglianza. Il progetto prevede due telecamere ed è prevista anche la recinzione oltre a cancelli e alle scale dove è prevista una rampa utile a rendere maggiormente accessibile i giardini alle persone con disabilità”. Ed all’interno dell’area ci saranno aiuole e panchine lungo i vialetti che ospiteranno anche nuovi alberi la cui piantumazione è prevista nei prossimi mesi. Per primavera infatti l’opera dovrà essere terminata concludendo l’iter avviato con il bando riservato ai Comuni toscani per gli interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Toscana. Il Comune aveva partecipato con il progetto risultato vincitore e che ha permesso di valorizzare il tratto di mura dell’antico bastione.

