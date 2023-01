Sanità, Simona Borghesi nuovo direttore della Radioterapia di Arezzo e del Valdarno

02 gennaio 2023 a

Simona Borghesi è stata nominata direttore della Uoc Radioterapia - So Arezzo - Po Valdarno all’esito della selezione pubblica. La nomina è contenuta in un atto deliberativo del direttore generale Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso. Laureata in Medicina all’Università degli Studi di Firenze, la dottoressa Borghesi è specializzata in radioterapia e oncologia medica ed è dal 2019 la responsabile dell'Unità operativa semplice interdipartimentale (Uosi) “Trattamenti di alta precisione” all'interno del reparto di radioterapia del presidio ospedaliero del Valdarno.

"Quella della radioterapia- commenta il direttore generale della Asl Tse Antonio D'Urso- è una disciplina che guarda sempre al futuro e che richiede oltre a un approccio nei confronti del paziente oncologico altamente personalizzato un'attenzione costante all'innovazione e alle nuove tecnologie. Alla dottoressa Borghesi, da parte della direzione aziendale, vanno i migliori auguri di buon lavoro per questa importante sfida che la attende".

"Ringrazio il direttore generale e tutta la direzione aziendale per la fiducia riposta nella mia persona- commenta la dottoressa Borghesi- sono profondamente onorata dell’incarico. Lavorerò con spirito di servizio e grande entusiasmo nell’ottica di proseguire e valorizzare un percorso già tracciato in cui il paziente oncologico e la sua qualità di vita sono al centro della cura, e in questo sarò come sempre sostenuta sia ad Arezzo che in Valdarno da una squadra di medici, infermieri, tecnici di radioterapia e fisici sanitari dalle doti professionali e umane eccezionali. In un approccio moderno e multidisciplinare alla terapia dei tumori, la radioterapia è uno dei trattamenti più importanti ed efficaci offerti ai nostri pazienti, grazie anche a tecnologie all’avanguardia che ci impegneremo a sviluppare e applicare con impegno e dedizione quotidiani".

