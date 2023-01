Scontro frontale sulla Provinciale 327: cinque persone ferite tra cui due minori

02 gennaio 2023 a

a

a

Un incidente stradale si è verificato lunedì 2 gennaio intorno alle 14:06 sulla Strada Provinciale 327. Cinque le persone coinvolte dopo uno scontro frontale tra due auto. Un uomo di 41 anni in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena, donna 38 anni trasportata in codice giallo al San Donato di Arezzo, uomo 42 anni trasportato in codice giallo al San Donato di Arezzo, Coinvolti anche 2 minori in codice verde all'ospedale San Donato di Arezzo Sono intervenuti i Carabinieri Arezzo, VF Arezzo, ambulanza infermierizzata Croce Bianca Monte San Savino, ambulanza Croce Rossa Arezzo, Automedica Arezzo, Pegaso 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.