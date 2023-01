Arezzo, tornano le calze della Befana di Casa Thevenin

02 gennaio 2023 a

Colorate, piene di cose buone, ma soprattutto solidali. Sono le calze della Befana di Casa Thevenin, il pensiero più bello per festeggiare con la tradizione la simpatica vecchietta tanto attesa dai più piccoli (e non solo) e allo stesso tempo compiere un gesto di generosità. Fin da martedì 3 gennaio sarà possibile acquistarle alla Casina del Prato, aperta in via straordinaria già qualche giorno prima del weekend che chiuderà questa edizione da record della Città del Natale, ma potranno anche essere prenotate, con consegna a domicilio, telefonando al numero 335 8357183. “La presenza di Casa Thevenin al Mercato delle Meraviglie è stata un vero successo – ha commentato il presidente Sandro Sarri. - Ringrazio davvero tutti quelli che, aretini e non, si sono fermati da noi per acquistare i prodotti da noi offerti, per un ricavato che sarà interamente destinato alle attività dell'istituto. E grazie anche a tutti quelli che vorranno venire, da domani, ad acquistare le nostre calze: ancora un gesto di generosità che contraccambiamo con vere dolcezze”, ha concluso il presidente.

