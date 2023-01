Arezzo, in via della Chimera sette negozi chiudono nel giro di un anno

Francesca Muzzi 03 gennaio 2023 a

Via della Chimera è ad un tiro di schioppo da porta San Lorentino “ma qua veniamo considerati come fossimo in periferia”. Percorrendola da una parte e dall’altra ci sono più saracinesche chiuse che aperte. Ieri, per esempio, ha chiuso lo storico bar. Bar Chimera, appunto “era aperto da 50 anni. I proprietari sono andati in pensione. Non c’è ricambio”, ci dice un passante che guarda con desolazione quelle porte ora chiuse. A lanciare il grido di allarme era stato Fabio Roggiolani co-fondatore di Ecofuturo Festival. Ma stavolta parla più da residente di via della Chimera: “Nel giro di un anno - ha scritto su facebook - in via della Chimera hanno chiuso: prima la cartoleria, poi il negozio delle borse, poi la cooperativa parrucchieri, una parrucchiera, un’estestista, la capsuleria e adesso il bar. Quando questa città ritroverà la sua solidarietà, la sua anima profonda della vita in periferia sarà sempre troppo tardi”. Di lunedì le saracinesche che hanno chiuso definitivamente si confondono con quelle che sono chiuse per turno. Ma comunque chi ancora resiste, ci indica: “Là c’era il negozio di borse e adesso non c’è più. Poi anche la parrucchiera e se n’è andata. Un’attività dietro l’altra”. La controtendenza invece si chiamano Elisabetta e Chiara e gestiscono il negozio Festa 1957 scarpe su misura. Loro tengono duro, nonostante tutto: “Abbiamo aperto in piena pandemia. Resistiamo, perché ci diamo da fare. Tra fiere e quanto altro. Ma da quando siamo qua abbiamo visto in tanti alzare bandiera bianca. E’ un peccato, perché poi siamo davvero ad un passo dal centro. Chi abita qua, mica prende la macchina per spostarsi”. “Bisognerebbe che l’amministrazione ogni tanto si ricordasse di noi - continuano - Non esiste solo il centro storico”. Passando dal negozio di animali, le parole sono le stesse: “Purtroppo siamo vicini e lontani dalla città”. E ci accorgiamo che via della Chimera non è l’unica: “Io vengo da piazza San Donato - dice un signore - anche lì prima c’era un supermercato, adesso lo hanno chiuso e gli anziani non sanno più dove andare a fare la spesa”. Perché il guaio delle strade che si svuotano ci fanno notare: “E’ anche una questione di socialità. Chiudere i negozi di quartiere significa anche costringere le persone anziane a non uscire più di casa, oppure a rendere loro problematica anche la spesa”. “Tutto on line o tutto nei grandi supermercati” intervengono altri residenti di via della Chimera. E il paradosso è che queste attività hanno chiuso dopo il Covid: “Perché durante la pandemia la gente non poteva tanto girare e si serviva nei negozi sottocasa, poi finito il Covid le persone si sono dimenticate del vicinato. Però quello che chiediamo al Comune è di darci più considerazione. La Città del Natale è bella, porta gente, ma che trovino il modo di portarla anche fuori dalle mura. Siamo ad un passo dal centro storico, non siamo in periferia. Siamo qui, ad Arezzo”.

