Arezzo, furti nelle case sotto le feste. La Municipale: "10 per cento in più"

Francesca Muzzi 03 gennaio 2023 a

a

a

“Furti in aumento durante queste festività”. Il comandante della Municipale, Aldo Poponcini, conferma quello che, purtroppo, è il trend che ogni anno si ripete: “Tra Natale e Capodanno riceviamo più chiamate per furti in appartamento”. E anche quest’anno la tendenza si è ripetuta. “Più o meno si sono registrati il 10 per cento in più di furti”. Le zone prese di mira sono quelle di Pescaiola, via Romana, “ma in generale - continua Poponcini - abbiamo avuto chiamate da ogni parte della città”. Un periodo durante il quale di furti ce ne sono stati diversi: “Perché le persone lasciano più spesso le abitazioni incustodite - sottolinea ancora Poponcini - e per questo motivo i ladri ne approfittano e si introducono in casa”. E dunque che cosa fare e quali sono le regole da seguire per evitare di avere spiacevoli sorprese: “Il nostro consiglio - dice il comandante della Municipale - è quello di non abbandonare del tutto la casa. Vale a dire se fosse possibile lasciare sempre qualcuno, oppure se non è possibile, fare in modo di lasciare una specie di spia accesa”. E dunque in pratica, ecco che cosa fare: “Prima di tutto dotarsi di un buon allarme. E poi magari lasciare le luci accese o la televisione accesa quando usciamo di casa. Sono piccoli accorgimenti, deterrenti che in qualche modo possono scoraggiare i male intenzionati”. E tra gli altri consigli anche quello di non diffondere notizie se si parte per le vacanze. In tanti, troppi, scrivono sui social anticipando le partenze e magari anche il giorno: “Sarebbe opportuno evitare - dice ancora Poponcini - di dare questo genere di informazioni o peggio di pubblicarlo sui social. Meglio utilizzare un basso profilo”. Tra le zone prese di mira, come detto, Pescaiola dove i residenti adesso sono preoccupati per il susseguirsi di numerosi furti. Ma anche in via Romana ce ne sono stati diversi, come segnalano alcuni utenti sui social. Lo stesso si è verificato anche fuori Arezzo. Ad Anghiari nella notte di Capodanno presa di mira la zona della Giardinella. “Come ogni anno siamo costretti a registrare l’aumento di furti - continua ancora Poponcini - Cerchiamo di essere prudenti e di utilizzare qualsiasi accorgimento, anche quello di nascondere in un posto sicuro magari i regali di protezione. E poi, come sempre, in caso di individui sospetti o altro, l’invito è sempre quello di chiamare le forze dell’ordine”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.