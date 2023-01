Arezzo, chiuso il mercato delle Logge del Grano: in 11 restano senza lavoro

Sara Polvani 03 gennaio 2023 a

Tanta amarezza alle Logge del Grano per la chiusura del mercato dei produttori del territorio, aperto dal 2015. Il 31 dicembre è stato infatti l’ultimo giorno di apertura. Ieri mattina, lunedì 2 gennaio, i produttori delle circa 70 aziende si sono riuniti per ritirare la merce dagli scaffali. Sono 11 i posti di lavoro che si perderanno. Verranno esposti nelle vetrine i contatti di tutte le aziende che si rendono disponibili per la fornitura dei loro prodotti per cercare di sopperire all’interruzione di un servizio in cui le stesse aziende hanno sempre creduto e già stanno pensando a un piano di rilancio in un’altra forma e luogo della città. Nei giorni scorsi tanti gli interventi di solidarietà da parte del mondo politico, delle istituzioni, delle associazioni e dei privati cittadini.

“C’è tanta tristezza, perché perdere questo tipo di esperienza e realtà, quando fra l’altro in altre località sono ricercate, è un peccato”, ha spiegato il presidente della Rete, Antonio Tonioni. “Noi abbiamo cercato fin dall’inizio di trovare le soluzioni a quello che ci si è presentato subito come un problema, che erano i consumi energetici tre volte superiori a quelli dichiarati al momento dell’apertura di questo locale. L’abbiamo fatto anche confrontandoci fin dall’inizio con l’amministrazione, segnalando che dai consumi annui di 80 mila kw dichiarati sull’Ape l’assorbimento energetico della struttura era di 240 mila kw, quindi molto importante la differenza. L’altro problema che abbiamo avuto è stato quello dei banchi frigo espositori che già nei primi sei mesi appena installati avevano malfunzionamenti e continuamente dovevano essere riparati con costi importanti. Abbiamo cercato qualsiasi tipo di soluzione, sia in termini di economia, con una serie di misure per cercare di ridurre questi consumi, ma anche in termini di sviluppo attraverso una progettualità volta ad aumentare quello che poteva essere il fatturato della struttura in maniera da coprire i costi. Purtroppo nel tempo ci sono sempre state fatte, chiamiamole, promesse ma mai risposte concrete. La prima si è vista il 31 dicembre nella risposta della Giunta che dichiara che non ci può essere futuro per le Logge del Grano perché destinate ad altra progettualità. E sull’aspetto dei banchi frigo, sempre stando a quanto dichiarato che c’era una disponibilità a sostituirli, noi non abbiamo mai ricevuto questa disponibilità, lo apprendo ora e in ogni caso il problema nasce nel 2016. Se ci vogliono sei anni per arrivare a sostituire un macchinario che non va forse è un tempo non congruo. Sicuramente il caro energia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel corso del 2022 i consumi energetici sono diventati quattro volte tanto”.

Nell’assemblea del 27 dicembre, “che ha deliberato l’interruzione di questa situazione perché ci stava comportando dei gravi danni economici, è emersa la volontà di non perdere questa esperienza acquisita e questo gruppo di circa settanta aziende che si è consolidato nel corso di questi anni”. “E’ prevista un’altra assemblea, il 18 gennaio. Cercheremo di riproporci in una situazione più gestibile”, ha concluso Tonioni. “Al Comune di Arezzo vogliamo dire che ci dispiace, ci auguravamo di avere risposte prima, forse se era arrivata prima la certezza della non volontà dell’amministrazione di credere in questo progetto potevamo agire prima in maniera diversa. L’ultimo progetto presentato risale al gennaio 2022, la risposta è arrivata il 31 dicembre, è un po’ tardiva. Certe problematiche di gestione non possono avere dei tempi di risposta di 12 mesi per essere gestite nella maniera giusta. Sono 11 le persone che resteranno senza lavoro. Ringrazio tutti quelli che in questi giorni sono intervenuti anche con commenti molto costruttivi e di sostegno e che hanno scelto il nostro mercato per i loro acquisti”.

