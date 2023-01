Arezzo, negozi chiusi in via della Chimera. Replicano le associazioni di categoria

Francesca Muzzi 04 gennaio 2023 a

Sette attività che chiudono in via della Chimera nel giro di un anno. Al viaggio del Corriere di Arezzo in una delle strade che, a detta dei residenti, “si sta spopolando”, rispondono le due associazioni di categoria. Da una parte Confcommercio e dall’altra Confesercenti. “La questione è vasta - sottolinea il direttore di Confcommercio, Catiuscia Fei - e coinvolge molti fattori. Prima di tutto la liberalizzazione del commercio. Da anni ormai è alquanto semplice aprire un’attività e nel tempo, specialmente con la crisi del settore manifatturiero, alcuni hanno deciso di buttarsi nel terziario, magari dietro al bancone di un bar, pensando fosse facile. Ma non ci si improvvisa imprenditori. È capitato poi - continua Fei – di veder nascere quattro o cinque negozi di uguale merceologia sulla stessa strada, ovvio che poi la selezione sia state feroce”. C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione: “Dietro la liberalizzazione - sottolinea ancora Catiuscia Fei - c’è anche una città che cambia volto. Ci sono quartieri che cambiano stili di vita. Nel caso per esempio di via della Chimera, magari un tempo erano utili quattro bar, oggi no. Bisogna considerare quanto la città cambi ed essere pronti a spostarsi. Ecco perché in certi casi è meglio aprire prendendo in affitto un fondo, piuttosto che comprarlo”. Un ultimo aspetto riguarda le sinergie con l’amministrazione comunale: “un progetto d’impresa non può prescindere dall’attenta valutazione del piano urbanistico e di come sono regolati i flussi dei residenti e dei turisti. È l’unico modo per capire quali siano le zone della città ideali per aprire un certo locale. Da parte sua l’amministrazione - conclude Catiuscia Fei – deve ripensare la città adottando strategie urbanistiche che incidano nel futuro migliorando la qualità di vita, la presenza di servizi come quelli commerciali e l’accoglienza al turista”. Valeria Alvisi, direttore di Confesercenti: “In effetti guardando i dati disponibili di settembre, gli unici ad oggi - dice - c’è stato un lieve aumento per quanto riguarda le chiusure dei negozi. E’ chiaro che con la fine dell’anno si vedono di più, però è anche vero che così come chiudono, magari con il passare dei mesi, negli stessi punti, ci sono attività che riaprono, oppure le stesse attività che chiudono in un posto, magari riaprono in un altro”. “Faccio l’esempio - prosegue Alvisi - di alcune attività come in via Romana, strada non vicina al centro, che hanno chiuso da una parte e magari hanno riaperto in locali più grandi. Certo, il commercio negli anni è progressivamente cambiato, ma ci sono zone della città che comunque sono vive, nonostante che si trovino meno vicine al centro”. “Non è detto comunque, che le attività che hanno chiuso in via della Chimera non possano riaprire da un’altra parte, così come non è detto che in quegli stessi fondi non ci possano tornare attività commerciali. Certo - prosegue Alvisi - mettiamoci in testa che, come succedeva una volta, il ricambio generazionale non c’è, ma c’è comunque una fluidità significativa di negozi che aprono e chiudono. Una situazione in divenire mese per mese. Non vediamo sempre tutto nero”.

