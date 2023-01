Arezzo, tribunale condanna Mps a rimborsare imprenditore con un milione: contratto derivato annullato

Luca Serafini 04 gennaio 2023 a

a

a

Monte dei Paschi di Siena deve risarcire il titolare di un’azienda agricola di Arezzo con oltre un milione di euro. Lo ha stabilito il tribunale aretino, sezione civile, con sentenza del 21 dicembre 2022.

Stando al verdetto, Mps è tenuto a restituire all’imprenditore la cospicua somma di 800 mila euro più interessi, pagata alla banca nel corso del tempo ma che non era dovuta.

Il recentissimo pronunciamento entra sul tema dei contratti derivati, materia assai complessa e controversa, ed ora potrebbe aprire la strada ad analoghi risarcimenti incardinati su vicende simili.

In questo caso, il contratto tra Monte dei Paschi di Siena e cliente risale al lontano 2010 e su quell’accordo stretto tra le controparti (interest rate swap in termini tecnici finanziari) sono stati ravvisati dal tribunale vizi ed elementi di non correttezza a tutto discapito dell’imprenditore. Flussi di denaro ripetuti negli anni da parte di quest’ultimo verso l’istituto di credito per la cifra globale, appunto, di 800 mila euro.

Un fiume di soldi non dovuto: l’azienda agricola, riconosce in pratica la sentenza, avrebbe pagato quello che non doveva pagare.

Il contratto con Mps sui derivati era nato in relazione ad un mutuo iniziale di due milioni e mezzo. L’accordo derivato, che è una sorta di scambio (swap) su somme di denaro (o meglio la differenza tra di esse), prevedeva step successivi orientati in base all’evoluzione dei tassi ma, a quanto emerso dal processo civile, sia che i tassi fossero su o che fossero giù, a rimetterci era sempre il cliente.

Un meccanismo complicato, quello scandagliato dal tribunale di Arezzo, nel quale sono stati ravvisati vizi tali da renderlo alla fine “perverso”, illegittimo.

Le richieste dell’imprenditore sono state integralmente riconosciute dal tribunale che ha disposto il rimborso totale delle ingenti somme liquidate dall’azienda sulla base del contratto derivato interest rate swap.

La società operante nel settore agricolo lamentava anomalie e gravi inadempienze contrattuali da parte della banca la quale, dal canto suo, aveva sempre negato responsabilità ritenendo invece legittimo il prodotto finanziario. Il contenzioso promosso dall’azienda è partito nel 2018 ed è stato curato dagli avvocati Giovanni Gatteschi e Matteo Vignaroli dello Studio Legale Gatteschi di Arezzo. Prima di Natale è arrivata la declaratoria di nullità del contratto, da parte del giudice Leila Nadir Sersale della sezione civile del tribunale aretino, con il totale riconoscimento delle istanze economiche sollevate dal cittadino.

Mps è stato condannato al rimborso dell’importo capitale, alla liquidazione degli interessi legali a tasso maggiorato ed al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica. Oltre un milione in tutto è il conto complessivo per l’istituto di credito. Il verdetto è impugnabile ma con questa sentenza che è inserita in un orientamento giurisprudenziale che va nella direzione della tutela delle posizioni dei clienti delle banche, potrebbe ora riflettersi su molteplici situazioni pendenti tra soggetti del territorio, privati ma anche pubblici come diversi Comuni, che hanno acquisito presso le banche analoghi strumenti finanziari derivati e ai quali i conti non tornano.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.