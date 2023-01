Arezzo, si finge 007 per conquistare una donna: stalking e falso. Agente a processo, lei parte civile

Luca Serafini 04 gennaio 2023 a

Si è costituita parte civile contro il poliziotto (ora ex) accusato di averla tormentata con una raffica di bugie, fingendosi agente 007. La donna, 38 anni, Sara M. di Montevarchi, ha deciso di prendere parte al procedimento penale che vede coinvolto Luca S., 47 anni, assistente capo di polizia, ed il collega Carlo P., sessantenne, vice commissario, di stanza in Sicilia all’epoca dei fatti. Ieri ad Arezzo il giudice dell’udienza preliminare Giulia Soldini ha conferito ad un tecnico l’incarico per la perizia sulle intercettazioni raccolte dagli inquirenti nel corso delle indagini su questo caso davvero particolare, anzi surreale. Ai due imputati viene contestato di essersi inventati false missioni antiterrorismo e perfino sette sataniche infiltrate dai russi. I reati ipotizzati: stalking e falso.

Un castello di fandonie per abbindolare la 38enne, secondo quanto emerge dal fascicolo del procuratore Roberto Rossi che ha chiesto il rinvio a giudizio dei due. Succede che lei, traduttrice dei migranti, poliglotta, nell’agosto del 2018 invia il curriculum alla questura di Siracusa proponendosi per lavorare. A vagliare la domanda sono, appunto, Luca S. e Carlo P.. Quando la candidata all’incarico si presenta di persona, il primo dei due poliziotti ne rimane infatuato e, sempre stando al capo d’accusa, da quel momento inizia a tessere una trama di invenzioni fantasiose, spacciandosi per uomo dei servizi segreti, responsabile di una cellula antiterrorismo. Ed ecco che in questo gioco di persuasione, sono coinvolti il collega e, appunto, la giovane donna che viene addirittura “arruolata”. Lo schema che il poliziotto si sarebbe confezionato per sedurre e irretire la donna, avrebbe previsto una serie di contatti, ora da sottoporre a perizia, tra cui la chiamata di un finto sacerdote, e quella di un colonnello dei carabinieri.

E pure l’utilizzo di un congegno che sarebbe stato applicato allo smartphone della donna, con software finalizzato a controllarla. A muoverlo, sempre in ipotesi, la gelosia: voleva salvarla dall’ex fidanzato che, nella narrazione, era membro di una setta satanica ispirata dai russi. Travolta da tante informazioni rese credibili per quanto destituite di fondamento, la montevarchina ci sarebbe caduta. Le sarebbe stata anche affidata una operazione di intelligence. Poi, però, i dubbi. Che il poliziotto innamorato, avrebbe cercato di tamponare come poteva. Ad esempio, lei chiedeva di essere pagata come 007 e Luca le avrebbe fatto pervenire un bonifico di 6 mila euro dal conto del collega, in un rocambolesco rimpallo di assist e smentite tra i due.

Dopo le indagini e la sospensione dal servizio, l’indagato principale si è dimesso dalla polizia, l’altro ha chiesto la pensione. A difenderli sono, rispettivamente, Natale Polimeni di Reggio Calabria e Luca Fanfani di Arezzo; Sofia Amodio di Siracusa e Piero Melani Graverini di Arezzo l’altro. A fianco della donna, difesa dall’avvocato Alessio Ruoppo di Napoli, c’è l’associazione Bon’t Worry che tutela le donne vittime di abusi, fondata da Bo Guerreschi.

