Arezzo, area ex Del Tongo: bonifica e divisione in cinque lotti, entro l'anno attività produttive e occupazione

Luca Serafini 04 gennaio 2023

Subito il piano attuativo, a primavera la bonifica, entro l’anno il via alle nuove attività produttive negli ambienti della ex Del Tongo. Il cronoprogramma è questo e il primo step, burocratico e urbanistico, è questione di giorni: entro il mese di gennaio, al comune di Civitella saranno consegnate le carte richieste per la trasformazione della fabbrica dismessa delle cucine componibili, a Tegoleto, in qualcosa di nuovo e produttivo. Butali (tecnologici), Veneri (preziosi), Magi (caffè) e Bertoni (slot) sono i protagonisti di un’operazione che nelle premesse coniuga due tratti distintivi dell’imprenditoria aretina: volontà e concretezza. Poche chiacchiere e maniche rimboccate. Tra il dire e il fare c’è sempre la burocrazia ma dopo aver acquisito l’area all’asta per 3,9 milioni la scorsa estate, i nuovi proprietari intendono ottimizzare i tempi per arrivare all’apertura delle nuove attività nel 2023.

L’investimento prevede altri 2 milioni, in proporzione rispetto agli spazi e ai progetti di ognuno. Il piano attuativo, con iter di qualche mese, è indispensabile per chiudere giuridicamente il percorso e procedere alla suddivisione in quattro lotti dell’unica superficie con i vari edifici. Anzi cinque lotti, dato che Butali affiderà una porzione ad un’attività.

A quel punto ogni imprenditore, attualmente comproprietario dell’ex Del Tongo, sarà proprietario esclusivo della sua parte. Ma nel frattempo i lavori di adeguamento coordinati dall’ingegnere Carlo Schiatti insieme ai geometri Maurizio Carboni e Gianluca Tonioni per le proprietà, possono già procedere per le necessarie divisioni strutturali tra gli immobili e la revisione degli impianti di servizio. Gran parte dell’intervento preparatorio riguarda la bonifica del tetto in amianto-cemento della porzione più vecchia della Del Tongo.

Una volta messi a punto, i lotti ospiteranno: rigenerazione e controllo di elettrodomestici e tecnologici (Butali Euronics) ed un’altra attività diversa; torrefazione di caffè (Magi, Moka Più); un’attività produttiva non necessariamente legata all’oro, su iniziativa della famiglia Veneri; centro slot, riparazione assistenza e sala gioco (Bertoni). Nel dettaglio le strutture oggetto di riconversione sono: palazzina 2 piani fuori terra 580 mq a piano + interrato 1.000 mq (Bertoni); - palazzina 3 piani fuori terra 600 mq a piano + interrato 900 mq + capannone su due piani 4.000 mq a piano (Veneri); - capannone su due piani 5.400 mq (Magi); - capannone su due piani 5.300 mq (Butali); - palazzina su due piani fuori terra 500 mq a piano + capannone su un piano 14.000 mq circa (Butali).

Oltre a rivitalizzare un’area dismessa in posizione strategica, la ex Del Tongo funzionerà da nuovo volano economico e occupazionale, con la creazione di posti di lavoro. Un esempio virtuoso da imitare in altre zone decadute di Arezzo e dintorni. Qui l’imprenditoria aretina, con quattro suoi interpreti, ha trovato un accordo con meccanismi anche complessi per dare futuro ad un luogo carico di glorie ma vuoto dal 2018.

