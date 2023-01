Arezzo, i commercianti di via della Chimera: "Ma c'è anche chi non molla e noi siamo qui"

04 gennaio 2023 a

Ma via della Chimera è anche una strada viva. Così come hanno detto le due ragazze di Festa 1957 Scarpe su Misura che hanno il negozio proprio su via della Chimera nell’articolo che abbiamo riportato ieri. Lunedì mattina durante il nostro viaggio, Elisabetta e Chiara, hanno ribadito la loro posizione: “Noi resistiamo e da qui non ce ne andiamo. Certo, ci stiamo dando da fare in tanti modi per tenere aperto. Per esempio partecipando a numerose fiere”. Ma in via della Chimera, ci sono anche altri commercianti che sono più vivi e attivi che mai. Tra questi c’è il Forno Panart Chimera che proprio lunedì mattina, anche se non era aperto, era comunque a mettere a posto per la riapertura. Andrea ci ha esposto come davvero la strada si stia spopolando “la vedete con i vostri occhi”, ma poi ci ha elencato le attività che ci sono e che sono attive. Tra queste oltre al suo forno ci sono anche: “Il macellaio, il ristorante e pizzeria, la pasticceria e il bar e una parafarmacia, due parrucchiere, il negozio di animali, quello di strumenti musicali, un’agenzia e anche la tabaccheria”. Tutte attività che sono più aperte che mai e che tengono viva la strada di via della Chimera. Nel giro di un anno invece hanno saluto, tra le altre tra cui il Bar Chimera. I proprietari sono andati in pensione e alla fine dell’anno hanno abbassato la saracinesca. Ma non è detto, come ha sottolineato il direttore di Confesercenti, Valeria Alvisi, che questo locale non possa tornare presto a vivere. Purtroppo il ricambio generazionale non esiste più.



