Arezzo, Coldiretti pronta ad intervenire per salvare le Logge del Grano

“Se Coldiretti può essere utile nella vicenda Logge del Grano, noi ci siamo”. Tende una mano Raffaello Betti, direttore di Coldiretti Arezzo. Fino a questo momento aveva evitato di prendere la parola sulla chiusura del mercato delle Logge del Grano avvenuta una settimana fa. “Sia chiaro i mercati Campagna Amica non sono in concorrenza con quelli delle Logge del Grano - dice - Anzi, quando si parla di aziende a filiera corta, aziende che producono reddito, dispiace assistere a ciò che è accaduto”, continua Betti. “Se c’è dunque la necessità di intervenire per trovare una soluzione ottimale insieme alla Cooperativa, al Comune, agli stessi produttori, noi ci siamo”. Una sorta di collaborazione: “Sì, diciamo che se ci fossero le condizioni affinchè Coldiretti possa aggiungere un tassello in più per tentare di avere continuità nel progetto Logge del Grano, siamo a disposizione per sederci intorno ad un tavolo”. La chiusura delle Logge del Grano ha lasciato senza lavoro undici persone e costretto settanta aziende del territorio a fare le valigie. Lo stabile del Comune, era in mano alla cooperativa presieduta dal presidente Antonio Tonioni, fin dal 2015. Nessuna concorrenza con i mercati di Coldiretti di Campagna Amica. Come per esempio quello coperto di Saione dove lo stabile “è di un privato al quale paghiamo l’affitto e al Comune come associazione, abbiamo chiesto solo i permessi”, prosegue Betti che rinnova la sua disponibilità a trovare una soluzione. Così come una soluzione, ma questa per mano del nuovo Governo, è stata trovata per quanto riguarda la manodopera durante i perio di raccolta. “Si apre un percorso nuovo – dice ancora il direttore di Coldiretti – In questi mesi abbiamo avuto problemi a ricercare manodopera durante il periodo della raccolta delle olive o la vendemmia. Il Governo ha deciso di reinserire il sistema dei voucher e dunque possiamo tornare ad assumere per brevi periodi. Cosa che prima non potevamo fare”. Si tratta - si legge - di prestazioni di natura occasionale che abbracciano un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. Il lavoratore non potrà superare con i buoni lavoro il tetto di 5.000 euro l'anno (da più datori), mentre il limite per il datore di lavoro è fissato a 10.000 euro (da più lavoratori). Ma in questo 2023 già carico di novità non poteva mancare uno sguardo a ciò che invece sta succedendo là fuori. Vale a dire temperature che sembrano già primaverili e che mettono a rischio le piante: “In alcuni punti ci sono già le mimose che quasi fioriscono. Con queste temperature anomale più primaverili che invernali, le piante reagiscono di conseguenza. Soprattutto quelle da frutto. Per ora è impossibile fare previsioni, dobbiamo aspettare e capire quello che succede. Certo è che siamo in una situazione che di normale ha ben poco”.

