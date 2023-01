Castiglion Fiorentino, area ex zuccherificio Sadam acquisita da Gibbi in via definitiva: ora riconversione

05 gennaio 2023 a

L'area dell'ex zuccherificio Sadam di Castiglion Fiorentino è stata acquisita in via definitiva dalla società Gibbi srl di Roma. A darne notizia producendo l'atto che conferma il passaggio di proprietà è il gruppo consiliare di opposizione Città al Centro che adesso chiede all'amministrazione comunale un impegno mirato sui passaggi successivi per bonifica dell'area e riutilizzo.

Era il 27 gennaio 2021, quindi due anni fa, ricorda Città al Centro con una nota diffusa oggi, giovedì 5 gennaio 2023, "quando presso il Tribunale di Bologna si svolse l’Asta per la vendita, a seguito del Concordato Preventivo n.21/19 di Sadam S.p.a., di tre lotti tra i quali i circa 108 ettari a Castiglion Fiorentino. Una Società con sede in Roma, la Gibbi S.r.l., si aggiudicò tutti e tre i lotti proposti all’asta". La cifra di cui si parlò era di 1,4 milioni.

Poi la questione era caduta nel silenzio, tra degrado dell'area (incendi e animali selvatici) e potenzialità non sfruttate.

Il gruppo guidato in consiglio comunale da Rossano Gallorini, prosegue: "Era a tutti sembrato strano il lungo periodo intercorso tra l’asta ed il decreto di trasferimento che normalmente sarebbe dovuto avvenire entro 120 giorni (4 mesi), a partire appunto dal 27 gennaio 2021. Adesso ci siamo resi conto, e nessuno lo aveva fatto, che il decreto di trasferimento c’è effettivamente stato e quindi Gibbi s.r.l è ad oggi ufficialmente proprietaria dell’area che ha portato in passato sviluppo, lavoro e prosperità a Castiglion Fiorentino con lo Zuccherificio, dismesso e demolito nel 2006".

Il Decreto di Trasferimento porta la data del 12 luglio 2022, Trascrizione n. 10851.1/2022.

Città al centro va avanti: "Tra le prescrizioni che dovrebbero essere presenti nel Decreto, anche l’obbligo del completamento dell’Iter Autorizzativo della Bonifica del Sito e le eventuali altre Bonifiche (dopo 17 anni!)".

Quindi l'esortazione alla giunta guidata dal sindaco Mario Agnelli di porre attenzione al tema ex zuccherificio, per quanto la superficie sia di proprietà privata.

"Adesso, per Castiglion Fiorentino e per chi l’Amministra, arriva il doveroso e difficile compito di guidare la Bonifica, se ancora necessaria, e soprattutto quello di guidare l’eventuale progettazione dell’Area che prevede una grande volumetria edificabile e varie possibili destinazioni, ma anche limitazioni importanti, introdotte con la creazione della ZPS (zona di protezione speciale) sugli ex bacini di stoccaggio delle acque di lavorazione, divenute nel frattempo aree di sosta e riproduzione di importanti specie di volatili migratori".

Il comunicato di Città al Centro conclude: "La zona, che ha visto con il Piano Strutturale del 2015 l’omologazione di tutta l’area de La Nave, confermata poi nel 2019, ha potenzialmente anche il rischio dell'installazione di tanti ettari di pannelli fotovoltaici a terra (consentiti a terra solo sulle aree industriali dismesse ): nessuna pregiudiziale contro questo eventuale intervento, ma pensiamo sarebbe una sconfitta per l’intera comunità che da quell’area si aspetta piuttosto riqualificazione, sviluppo , un progetto compatibile con la ZPS e soprattutto potenziali posti di lavoro. Tutte cose che non sarebbero sicuramente fornite da 40/50 ettari di campi fotovoltaici fini a loro stessi".

L.S.

