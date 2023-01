Castiglion Fiorentino, scontro frontale: muore una donna di 82 anni

05 gennaio 2023 a

Grave incidente stradale la mattina del 5 gennaio a Brolio, nel Comune di Castiglion Fiorentino. Nello scontro frontale tra due auto lungo la provinciale ha perso la vita una donna di 82 anni, residente a Brolio. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone.

Un uomo di 82 anni è stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena, in codice rosso ed è gravissimo. Un uomo di 58 anni è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso a Careggi, anche lui in codice rosso. La terza persona coinvolta è una ragazza di 23 anni che è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo.

Sul posto per prestare soccorso sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Castiglion Fiorentino, Anpas Fpiano Blsd, Misericordia Cortona, Automedica Fratta, Pegaso, Vigili del fuoco e agenti della polizia municipale di Castiglion Fiorentino. Per l'anziana non c'è stato alcunché da fare, troppo gravi le lesioni riportate nello scontro.

