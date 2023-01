Arezzo, rinforzi per mister Indiani: in amaranto dopo Pretato arriva anche l'attaccante Persichini

05 gennaio 2023 a

Dopo Pretato (nella foto) anche Persichini vestirà la maglia amaranto. La società sportiva Arezzo ha ufficializzato l'intesa con il calciatore Lorenzo Persichini, attaccante classe 1999, che nella giornata di giovedì 5 gennaio ha rescisso il proprio accordo con la Fidelis Andria. Persichini, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, in carriera ha vestito le maglie di Vis Artena (serie D, 33 presenze e 11 gol), Monterosi (serie D, 30 presenze e 6 gol) e Nuova Florida (serie D, 33 presenze e 17 gol) prima di salire in Lega Pro la scorsa estate con un accordo triennale con la Fidelis Andria. Il calciatore è atteso nei prossimi giorni ad Arezzo per la firma del contratto con il quale si legherà al Cavallino.

L'annuncio dell'intesa raggiunta con Persichini arriva a un giorno di distanza da un altro accordo, quello raggiunto con Mattia Pretato, difensore classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile di Juventus e Torino, Mattia Pretato ha vestito in carriera la maglia del Pontedera e quella del Ponsacco, prima di tornare nuovamente tra le fila del Pontedera da cui arriva in amaranto fino al termine della stagione. Il calciatore, che vestirà la maglia numero 3, è già a disposizione dello staff tecnico di mister Indiani e potrà scendere in campo fin dal prossimo impegno.

Due rinforzi per la squadra amaranto che giungono a poche di distanza dal prossimo impegno di campionato che vedrà l'Arezzo di mister Indiani affrontare sabato 7 gennaio al Comunale l'Orvietana nella prima giornata del girone di ritorno.

