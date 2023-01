Arezzo, aumenti della benzina, i gestori: "Anche noi penalizzati"

06 gennaio 2023 a

Il prezzo della benzina corre verso i due euro al litro e di pari passo cresce la preoccupazione dei gestori. A lanciare l’allarme è Confesercenti Arezzo, con il suo presidente del sindacato benzinai Faib Claudio Marraghini e con il responsabile Lucio Gori. “Il mancato rinnovo del taglio delle accise a fine anno” commentano Gori e Marraghini “come temevamo sta causando una serie di reazioni negative a catena, di cui sono e saranno vittime alla stessa maniera, sia gli automobilisti, con il costo del carburante che torna ad impennarsi, ma anche i gestori degli impianti i cui guadagni sono fissi a prescindere dagli aumenti e legati solo ai litri erogati che dal primo gennaio sono crollati”. “Due euro al litro” dicono i responsabili Faib-Confesercenti Arezzo “è la soglia di allarme che, anche in provincia di Arezzo, già si trova al servito in numerosi impianti. Un prezzo che, a breve, si rischia di sfiorare anche al self per benzina e gasolio in questi primi giorni dell’anno”. Indice puntato contro la scelta del Governo di reintrodurre la quota piena delle accise.

“La decisione di reintrodurre la quota piena delle accise determina” spiegano Gori e Marraghini “un aumento di 30 centesimi su un litro di carburante rispetto allo scorso marzo (quando ci fu il primo taglio delle accise) e di 18 centesimi rispetto a dicembre”. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Faib-Confesercenti, in media i rincari incideranno, su base annua, per 300 euro a famiglia rispetto a marzo 2022; e ogni pieno costerà 15 euro in più rispetto a 10 mesi fa. C’è poi da considerare l’effetto traino che gli aumenti provocheranno sul costo di tutti i beni di consumo e sull’inflazione, che è già a livelli preoccupanti; tra l'altro anche carburanti come GPL e metano, non sono immuni da questi rialzi. “La situazione che stiamo vivendo” ribattono Gori e Marraghini, “non è purtroppo molto diversa da quella che portò alla decisione di tagliare le accise. Invano abbiamo sperato che la riduzione delle accise potesse diventare permanente e strutturale”. Marraghini e Gori difendono poi la categoria dei gestori, troppo spesso considerata la controparte da parte degli automobilisti.

“Questa situazione ci danneggia pesantemente” dicono i responsabili Faib “e quindi siamo dalla stessa parte della barricata con i consumatori. Vogliamo infatti ribadire che i gestori non determinano il prezzo e che a loro, a prescindere dal prezzo alla pompa, vanno sempre e soltanto 3,5 centesimi lordi al litro. Insomma, con gli aumenti ci perdono tutti: i consumatori e le imprese, ma anche i benzinai perché più cresce il prezzo meno prodotto si vende”. L’appello è quello di un intervento da parte del Governo. “Ci aspettiamo una convocazione urgente, come promesso dal ministro Gilberto Pichetto Fratin. In ballo c’è il futuro della mobilità del Paese, della logistica e delle persone, oltre quello di 250 mila addetti nelle stazioni di servizio, nella raffinazione e nell’indotto del settore”.



