Arezzo, saldi invernali al via: partenza con il piede giusto

06 gennaio 2023 a

a

a

I saldi invernali sono partiti con il piede giusto. Le prime impressioni che arrivano dalle associazioni di categoria sono positive. Confesercenti Arezzo parla di un avvio promettente. “Siamo soddisfatti dell’andamento registrato nella prima giornata” sottolinea la direttrice Valeria Alvisi, “che conferma come il consumatore rinnovi l’appuntamento nei negozi grazie alla fidelizzazione della clientela, alla qualità dei prodotti e alla professionalità dei commercianti. Nonostante la crescente concorrenza del web, infatti, i saldi rimangono un evento fortemente legato all’esperienza di shopping nei negozi. Secondo le nostre stime, la spesa media quest’anno per i saldi invernali si assesterà tra i 130 e i 160 euro”.

Corsa ai saldi invernali: il punto della direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi

Per il presidente regionale di Federmoda-Confcommercio, Paolo Mantovani, c’è stato “un buon movimento nei negozi, soprattutto dalla seconda metà della giornata. La mattina è iniziata più debolmente, ma c’era da aspettarselo visto che per molti questa è ancora una giornata di lavoro. Saranno decisivi comunque i prossimi giorni: un fine settimana che promette molto bene, soprattutto nelle città d’arte e sulla costa, dove i turisti si stanno muovendo di più. I prodotti in saldo più richiesti in queste prime ore sono la maglieria e le scarpe, sneakers ma anche mocassini e stivali per le donne. Si conferma il trend di una moda comoda, sportiva e portabile in tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Penalizzati i capispalla più pesanti, per via del clima quasi primaverile. L’arrivo del freddo potrebbe senz’altro dare una mano alle vendite”.

Riaprono al pubblico i sei negozi di intimo. Giorno speciale per le 27 commesse: "Una vittoria tornare al lavoro"

All’outlet Valdichiana Village non si esita a definire ottima la prima giornata di saldi, con visitatori giunti a Foiano da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe, in particolare da Lazio, Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Il villaggio si conferma come punto di riferimento per i consumatori con i suoi 130 punti vendita. E’ dunque positiva la partenza del primo giorno dei saldi, che continuerà nei prossimi giorni visti anche i movimenti turistici stranieri (Belgio, Svizzera, Gran Bretagna), con un trend che proseguirà per tutto il ponte dell’Epifania e nelle settimane a seguire.

Saldi, partenza ok ma vendite rallentate dal caldo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.