Arezzo, lite tra vicini: muore a 59 anni ucciso da un colpo di fucile. Le indagini

06 gennaio 2023 a

Una lite per motivi di vicinato sembra sia alla base della tragedia che si è consumata nella serata di giovedì 5 gennaio alle porte di Arezzo. Un uomo di 59 anni è morto, colpito con un'arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto avvenuto intorno alle 20.30 nelle campagne di San Polo. Dai primi riscontri sembra che il 59enne, di origine straniera, che risiede in una palazzina della zona, dopo essere salito a bordo di un escavatore, ha iniziato a colpire il tetto dell'appartamento che si trova al piano superiore e dove vive un'altra famiglia. E' partito un colpo di fucile che ha raggiunto l'uomo, uccidendolo. La salma è stata quindi trasferita nelle camere mortuarie del policlinico delle Scotte di Siena. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.

