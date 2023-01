Arezzo, spara e uccide il vicino che tenta di distruggergli la casa con un escavatore: cinquantenne arrestato

06 gennaio 2023 a

Ha sparato cinque colpi di fucile, colpendo a morte il vicino, un 59enne che, alla guida di un escavatore stava cercando di distruggergli la casa dove, in quel momento, si trovava riunita la famiglia. Con il passare delle ore emergono nuovi particolari sulla ricostruzione della tragedia avvenuta nella serata di giovedì 5 gennaio in un casolare di San Polo, sulle colline di Arezzo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Arezzo il 59enne, originario dell'Albania, residente nello stesso complesso, sembra per una lite dovuta a motivi di vicinato, si è messo alla guida del suo escavatore e, dopo aver danneggiato alcune auto in sosta, ha più volte colpito con la benna del mezzo le mura e il tetto dell'edificio, all'interno del quale si trovavano il 53enne e i suoi familiari, riuniti per la cena. L'uomo ha reagito e, presa una carabina regolarmente detenuta, ha esploso cinque colpi di fucile, colpendo l'uomo che si trovava nell'abitacolo del mezzo.

Sul posto sono quindi giunti i carabinieri. L'arma è stata posta sotto sequestro. Il 53enne è stato arrestato: ora dovrà essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia. La salma del 59enne è stata trasferita a Siena: si attendono le decisioni del magistrato, il sostituto procuratore Laura Taddei, sugli accertamenti medico-legali.

