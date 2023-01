Mamma e figlia riaprono l'ultimo generi alimentari a Viciomaggio

Francesca Muzzi 07 gennaio 2023 a

Mamma e figlia. Da Fontiano - zona Sant’Andrea a Pigli - fino a Viciomaggio per tenere in vita l’unico generi alimentari rimasto nella piccola frazione alle porte di Arezzo. E’ la sfida di Francesca Guiducci (50 anni) e Lisa Gnocchi (22) che da domani aprono il loro negozio che si chiamerà “Uscio e bottega”. “In realtà noi lo abbiamo rilevato dalla titolare precedente che lo aveva messo in vendita, perché andava in pensione”, dice Francesca. “Magari se non lo avessimo preso noi chissà che fine avrebbe fatto. Forse a Viciomaggio non ci sarebbe stato più un alimentari”. Invece Francesca e Lisa non appena hanno letto l’annuncio hanno deciso di provarci. Completamente nuove nel campo del commercio alimentari, hanno comunque tutto l’entusiasmo di riuscirci: “I negozi di vicinato sono importanti. Creano socialità. A Viciomaggio se fosse sparito questo, la gente sarebbe dovuta andare a Chiani o a Pieve al Toppo per fare la spesa. Invece così non sarà”. Non è stata casuale nemmeno la scelta del nome Uscio e Bottega “proprio perché volevamo arrivare dritte al cuore delle persone, essere dirette. Questo sarà il negozio di tutti che si trova a due passi da casa. Sarà proprio Uscio e Bottega”. Con un occhio anche alla solidarietà. Ci spiega Francesca: “Abbiamo deciso anche di vendere prodotti che confezionano i ragazzi della cooperativa ‘La Conserveria’ dove ci lavorano persone soprattutto autistiche. E’ un’associazione di Castiglion Fiorentino”. E a Viciomaggio la nuova apertura del negozio è stata salutata con entusiasmo. Anche l’assessore del Comune di Civitella, Serena Nardi, ha voluto augurare un grande in bocca al lupo alle due nuove titolari. “E’ una bella sfida, ci rendiamo conto – prosegue Francesca – Ma abbiamo anche la carica giusta per cominciare e diventare un punto di riferimento. Ci siamo subito innamorate di questo negozio. E’ vero, ci sono supermercati e grandi catene della distribuzione a pochi passi, però è anche vero che negozi come questi non sono solo un punto vendita, ma rappresentano anche una sorta di socialità che in posti come Viciomaggio si rischiava di perdere”. E così, mentre nelle grandi città, ma basta anche Arezzo, le periferie – soprattutto - soffrono la crisi dei negozi di vicinato, Francesca e Lisa sono pronte a mordere la loro nuova esperienza. Un alimentari tutto nuovo “grazie anche al nostro interior design Matteo Nofri che ci ha consigliate al meglio” che da domani a Viciomaggio sarà al servizio della comunità. “Una scommessa – conclude Francesca – ma con tanta voglia di vincerla”.

