Arezzo, Città del Natale, finale col botto. Piene l'80% delle strutture alberghiere

Domenica 8 gennaio sarà l’ultimo giorno della grande kermesse della Città del Natale che dallo scorso 20 novembre, ha attirato folle di visitatori ad Arezzo. E anche in quest’ultimo fine settimana dell’Epifania, i numeri danno ancora una volta ragione agli organizzatori. Roberto Comanducci è presidente degli albergatori di Confcommercio: “Anche in questo fine settimana - dice - le nostre strutture ricettive sono piene all’80 per cento. Ci sono tantissimi turisti come ce ne sono stati da novembre fino a oggi”. Anche ieri, giorno dell’Epifania caratterizzato da tante iniziative, non sono mancati pullman, camper e quanto altro che hanno sostato in città approfittando anche del lungo ponte. “Questo tipo di iniziative, come è stata la Città del Natale - continua Comanducci - attira un target di turisti soprattutto italiani che arrivano dal centro o dal centro sud”. E se qualcuno pensava che la fine del mercato tirolese, in piazza Grande fino al 26 dicembre, facesse diminuire il flusso di gente, così non è stato: “Gli alberghi hanno continuato ad essere pieni e la riprova l’abbiamo in questo ultimo fine settimana”. Facendo un passo indietro e pensando a quanto la Città del Natale abbia attirato gente, viene da chiedersi se iniziative così abbiamo dato “da mangiare” anche alla provincia. Soprattutto alle strutture alberghiere. “Sì - risponde ancora Comanducci - Considerato che Arezzo in alcuni fine settimana non è riuscita a contenere tutto il flusso di turisti, parlo sempre delle strutture ricettive, in molti sono stati ospitati in provincia. E’ di sicuro una macchina, quella delle iniziative natalizie, che ha dato una grande impulso sia alla nostra città che alle vallate”. Un bilancio decisamente in positivo aspettando poi quelli che saranno gli ulteriori dati che verranno ufficializzati dalla Fondazione Arezzo Intour nei prossimi giorni. Intanto l’occhio guarda oltre la Città del Natale. “Arezzo sappiamo che non deve essere identificata solo e soltanto con la Città del Natale”, dichiara ancora Comanducci, “per questo la Fondazione sta cercando di guarda oltre e di pensare ad altre iniziative che possano attirare gente anche durante l’anno”.

E’ un po’ quello che le varie componenti stanno cercando di mettere in pratica. Così come aveva annunciato il direttore di Confcommercio, Catiuscia Fei, la proposta adesso sarebbe quella di stilare un cartellone durante l’anno con alcuni eventi che possano richiamare tanti turisti. “Magari uno a stagione”, aveva proposto Fei.

E intanto oggi e domani sono gli ultimi per godersi la festa e Arezzo piena di luci prima che queste si spengano e la Città del Natale darà appuntamento all’anno prossimo.

“Un grande successo per il brand Arezzo - conclude Comanducci - Siamo tutti molto soddisfatti. Se possiamo migliorare ancora? Certo che sì, tutto è migliorabile e noi ci stiamo già lavorando”.

