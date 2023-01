Arezzo, svolta storica per Ponte Buriano: parte il cantiere per la struttura alternativa

07 gennaio 2023 a

a

a

Ponte Buriano alla svolta storica. Inizieranno lunedì 9 gennaio i lavori del ponte provvisorio e della viabilità alternativa. “Un evento storico per il futuro di Ponte Buriano”, afferma l’ex presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini. “E' il primo impegno che mi sono presa come presidente in Provincia insieme al mio consigliere Angiolino Piomboni, appena insediati, senza mai arrenderci neanche di fronte alle numerose problematiche politiche e burocratiche. Finalmente lunedì, dopo anni di dure battaglie, inizieranno i lavori che permetteranno di liberare lo storico Ponte dal traffico veicolare per sempre. Ribadisco l’importanza storica. È stata molto sudata come progettualità. Ora mi aspetto che con senso di responsabilità si portino avanti i lavori in modo celere”.

Alla scoperta delle bellezze di Ponte Buriano con le guide ambientali

“Nonostante i cambi di tre Governi, i finanziamenti tolti dall’ex ministro Pd Provenzano e i ben due anni di ritardi dovuti alla Regione Toscana, finalmente grazie alle risorse economiche che ho ottenuto direttamente dalla Presidenza del Consiglio per volontà dell’allora presidente Conte, inizierà un percorso di trasformazione storica per l’area di Ponte Buriano”, aggiunge Chiassai Martini. “L’antico ponte, che dal 1200 ad oggi è stato l’unico mezzo di collegamento tra Arezzo e il Valdarno in destra idraulica del fiume, finalmente potrà essere restaurato andando a svolgere la sua naturale funzione di opera d’arte, diventando un punto di attrazione turistica importante per tutta la Setteponti. Un importante risultato perché è stata la prima volta che la Provincia ha dimostrato la volontà politica, assumendosi l’onore di impegnarsi nel raggiungimento di un difficile obiettivo e nel giro di pochissimo tempo è riuscita a tracciare, sotto la mia guida, un futuro certo per la tutela di questo bene che necessita da anni di un adeguato restauro e valorizzazione. Questa è la dimostrazione plastica del buon governo, di coloro che si sono assunti la responsabilità di fare scelte politiche difficili, di coloro che hanno lottato per ottenere i cospicui finanziamenti necessari per la risoluzione del problema e di coloro che non si sono fermati di fronte ai diversi ostacoli non solo burocratici ma soprattutto politici che si sono presentati”. “Ha quindi inizio l’operazione di salvaguardia del manufatto storico di Ponte Buriano e una nuova viabilità moderna e sicura tra Arezzo e il Valdarno. Inoltre, entro la fine del 2023, verrà consegnato, dallo studio vincitore del concorso di progettazione, il progetto definitivo della nuova viabilità e del nuovo ponte la cui realizzazione permetterà lo smantellamento di quello provvisorio. Il nuovo ponte definitivo, che affiancherà lo storico Ponte Buriano, costituirà un’opera dal costo complessivo di oltre 16 milioni di euro: sarà un’infrastruttura non invasiva, di valorizzazione del paesaggio ed una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio”. “Ribadisco che è il primo impegno preso con i cittadini di quell’area”, conclude Chiassai Martini. “In attesa della progettualità definitiva devono essere recuperati 16 milioni di finanziamenti, che la Regione attraverso i fondi Fsc può restituirci, per il bene del territorio me lo auguro”.

Il "Da Vinci Park" a Ponte Buriano tra i progetti della Fondazione Arezzo Intour che passa da Comanducci a Chierici

"Una progettazione su cui la Provincia, presieduta da Silvia Chiassai, ha creduto sin da subito e su cui ha lavorato proficuamente, con la doverosa assistenza e supporto dell'amministrazione comunale di Arezzo”, intervengono in una nota il coordinatore comunale Francesco Palazzini e il consigliere comunale Renato Viscovo, anche a nome di tutto il gruppo consiliare di FdI Arezzo. “Ci aspettiamo che il nuovo presidente Polcri non dimentichi di perseguire l'obiettivo meritorio del presidente Chiassai ovvero la costruzione del nuovo ponte, affinché il provvisorio sia presto rimosso”.

Ponte Buriano, disco verde dal Mit. Lo annuncia la presidente Chiassai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.