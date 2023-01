Arezzo, la comunità casentinese piange Nadia e Santino morti nel tragico scontro

07 gennaio 2023 a

a

a

Capolona piange per Nadia Pallini e Santino Bonini, i coniugi rimasti uccisi nel tragico scontro tra due auto avvenuto lungo la sr71 la sera dell'Epifania, nei pressi di Marcena. Marito e moglie, rispettivamente 59 e 57 anni, erano infatti molto conosciuti in tutto il Casentino. Santino lavorava nel reparto macelleria di un supermercato della zona, mentre Nadia in un'azienda locale. Vivevano con una delle figlie, in via Tobagi, a Capolona. A piangerli, oltre le due figlie e i parenti, c'è tutta una comunità, scossa dopo questa ennesima tragedia avvenuta nel tratto tra l'uscita di Ponte alla Chiassa e quella di Marcena.

Scontro sulla Sr71: muoiono un uomo e una donna. Ferite due ragazze

Nell'ottobre scorso infatti a poca distanza, sempre lungo la sr71, aveva perduto la vita un'altra persona molto conosciuta in zona, la giovane mamma Linda Cecconi, morta a 41 anni mentre andava al lavoro ad Arezzo. Alle 22,30 di venerdì i due coniugi stavano facendo ritorno a casa, insieme al cagnolino. Improvvisamente la tragedia, secondo una dinamica che deve essere ancora definita. Non è chiaro se abbia attraversato un animale o si sia trattato di un malore sta di fatto che in un tratto rettilineo si sono scontrate la Citroen Piccasso su cui viaggiavano i coniugi, diretti verso il Casentino, e la Cinquecento delle due ventenni, che andava in direzione di Arezzo. Le salme di Nadia e Santino si trovano all'obitorio del San Donato di Arezzo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Camion contro auto: la donna morta andava al lavoro in Comune ad Arezzo. Dolore anche alla Asl, il marito è infermiere dell'emergenza

Il cagnolino che viaggiava con la coppia in auto è stato salvato dai vigili del fuoco e affidato all'Enpa, intervenuta con i suoi operatori sul luogo della tragedia. Le sue condizioni sono buone, come ha confermato la visita del veterinario. E non sono preoccupanti le condizioni delle due ragazze rimaste ferite nell'incidente. Una è stata dimessa, l'altra ha una prognosi di cinque giorni.

Morta in auto travolta da camion: trasportatore negativo all'alcol test. Capolona piange la sua Linda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.