Calcio, serie D: l'Arezzo batte l'Orvietana 2 a 0 e ritrova la prima posizione in attesa di Pianese - Trestina

L'Arezzo batte l'Orvietana 2 a 0 e inaugura il 2023 tornando ad occupare la prima posizione in classifica seppure in coabitazione con la Pianese e in attesa della partita di domani, domenica 8 gennaio, con il Trestina. Per gli amaranto il successo contro la squadra di Fiorucci matura grazie alle reti di Castiglia servito da Pattarello e di Gucci di testa, rispettivamente al 32° e al 35° del secondo tempo,

(Foto di Federico Roggi)

La squadra di mister Paolo Indiani ha prodotto una gran mole di gioco e creato occasioni: il vantaggio poteva arrivare prima. La partenza alla ripresa del campionato è comunque con il piede giusto. Nell'anno del 100° dalla fondazione del club del Cavallino e davanti a 2.164 spettatori, l'Arezzo risponde presente con uno squillo che convince.

I tifosi della Curva sud hanno ricordato Vialli con uno striscione. Al Comunale segnò anche un gol.

AREZZO (4-3-3): 22 Viti; 15 Poggesi, 17 Lazzarini, 6 Polvani, 20 Zona; 24 Foglia (13' st 10 Pattarello), 5 Bianchi, 21 Castiglia; 7 Convitto (44' st 3 Pretato), 28 Gucci, 16 Bramante (39' st 4 Risaliti).

A disposizione: 1 Trombini, 11 Gaddini, 18 Damiani, 23 Pericolini, 26 Zhupa, 30 Stopponi.

Allenatore: Paolo Indiani.

ORVIETANA (4-3-1-2): 1 Marricchi; 2 Omohonria, 4 Borgo, 6 Bassini, 3 Papale (44' st 20 Di Loreto); 5 Proietto, 8 Rinaldi (25' st 15 Frabotta), 7 Rosini (26' st 16 Carletti); 10 Alagia; 9 Tomassini, 11 Mignani (39' st 19 Megaro).

A disposizione: 12 Rossi, 13 Siciliano, 14 Biancalana, 17 Pelliccia, 18 Di Natale.

Allenatore: Silvano Fiorucci.

ARBITRO: Andrea Bortolussi di Nichelino (Alessia Cerrato di San Donà di Piave - Leo Posteraro di Verona).

RETI: st 32' Castiglia, 35' Gucci.

Note - Spettatori: 2.164 (1.242 paganti, 922 abbonati). Recupero: 1' + 5'. Angoli: 9-4. Ammoniti: pt 21' Bassini; st 14' Rosini, 19' Mignani.

