Anghiari, scritta "Duce" al posto della targa Pd

Atti di vandalismo nella sede del Partito Democratico di Anghiari: la segretaria locale, Barbara Croci, sporge denuncia ai carabinieri. Staccata la targa dal muro con il logo del partito ed è comparsa la scritta ‘Duce’. “Alcuni iscritti residenti nel centro storico – spiega la segretaria locale del Partito Democratico, Barbara Croci - si sono accorti in questi giorni di festa della scomparsa della targa identificativa della sede del Partito Democratico di Anghiari ubicata al civico 21 di via Taglieschi. Abbiamo potuto verificare, inoltre, che è stata divelta dal muro e rubata: al suo posto restano i fori dove erano ancorate le viti in ferro ed è comparsa la scritta Duce”.

Ma la segretaria entra ancora più nello specifico. “L’attuale sede del Pd anghiarese fu a suo tempo anche sede del Partico Comunista appena costituitosi e risulta tra le più antiche case di partito della Regione Toscana. Il circolo è parte della storia locale e rappresenta ancora oggi un presidio democratico per la comunità anghiarese. Doverosa, quindi, è stata la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Anghiari con richiesta di indagine sull’accaduto, dove abbiamo consegnato anche le foto: il nostro auspicio, ora, è che le forze dell’ordine risalgano al più presto agli artefici di questo brutto gesto di violenza e inciviltà e che non resti impunito, anche perché il fatto ha un odioso rilievo anche simbolico e, purtroppo, non è un caso isolato”. In Valtiberina, secondo una rapida ricognizione con gli altri segretari locali di partito, solamente quella di Anghiari sarebbe stata colpita: difficile, però, è anche stabilire il giorno esatto dell’episodio seppure con ogni probabilità è stato compiuto nella notte o comunque nelle ore più buie.

“Si tratta di azioni sciagurate contro la libertà di pensiero, civile e politica – sono sempre le parole della segretaria del Pd, Barbara Croci - nella Provincia di Arezzo inoltre è noto che, a partire dal 2020 e durante le ultime campagne elettorali, sono comparse ovunque scritte offensive nei confronti del Partito Democratico, alcune delle quali sono tuttora visibili. Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato tempestivamente l’accaduto, tutti coloro che già ci hanno espresso solidarietà e che intendono porre più attenzione intorno a questi fatti, a partire dalle forze dell’ordine alle quali è affidata la nostra denuncia”. È stata avviata, quindi, un’attività d’indagine che potrà beneficiare – forse – anche di alcune riprese di telecamere presenti nel circondario.

