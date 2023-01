Giostra, un palco speciale per la consegna della Lancia d'oro. La proposta

Alessandro Bindi 08 gennaio 2023 a

Consegna Lancia d'oro, c'è un'idea per una nuova soluzione. Palchetto semi ottagonale a tre piani da costruire di fronte alla tribuna A senza problematiche legate alla logistica e alla sicurezza. Il palchetto è stato pensato per essere inserito in una posizione centrale in Piazza Grande in modo da rendere la cerimonia solenne e spettacolare con il popolo vittorioso senza creare intralcio tra gli spettatori e i figuranti che abbandonano la lizza. Il contributo arriva dall'architetto Luca Bizzarri.

Un aretino doc, grande appassionato della Giostra del Saracino, attualmente magistrato della Giostra ed esperto della manifestazione avendo negli anni ricoperto numerosi ruoli: in passato è stato anche vice presidente dell'associazione Signa Arretii oltre che tamburino dei musici della Giostra, figurante e consigliere del quartiere di Porta Crucifera. Tra i vari ruoli, Bizzarri è stato anche famiglio negli anni Novanta e nel 2013 ha indossato il costume da valletto della Lancia d'oro. L'architetto appassionato di Giostra ha quindi maturato un'esperienza giostresca sotto molteplici aspetti e conosce alla perfezione dinamiche di piazza e schieramenti. Un uomo di Giostra che ha avuto anche il riconoscimento e l'onore di veder realizzata una Lancia d'oro su un suo bozzetto. Il trofeo realizzato dal maestro Francesco Conti come da tradizione è la Lancia d'oro in palio per la 109esima edizione della Giostra del 18 giugno 2005 dedicata al 750esimo anniversario dell'approvazione degli statuti dello Studium aretino, vinta dal quartiere di Porta del Foro. Un professionista capace di trovare soluzioni con matita e riga non solo di gradevole aspetto grafico ma anche pratiche e capaci di dare risposte tecniche come la sua attività lavorativa impone. Ed ecco che ora Bizzarri tenta di mettere al servizio della comunità e della manifestazione una sua idea per cercare di uscire dall'impasse che si potrebbe creare dopo che è stata abbandonata la consegna della Lancia d'oro dal terrazzino come avvenuto nelle ultime edizioni. Entro giugno infatti ci sarà da decidere quale soluzione adottare. “Mi permetto” dice Bizzarri “di suggerire un'idea che ho maturato negli anni e che mi piacerebbe fosse presa in considerazione per una valutazione da parte dell'amministrazione comunale e dei rettori. Un'idea che ho sempre avuto e che adesso ho voluto disegnare sperando che possa piacere ed essere condivisa. Mi farebbe piacere esporla al sindaco Alessandro Ghinelli, al consigliere delegato alla Giostra Paolo Bertini e ai rettori”.

Dal punto di vista logistico e di sicurezza non creerebbe nessun problema. Bizzarri ha pensato il nuovo palco in una zona baricentrica rispetto alla tribuna A da realizzare in metallo per poi essere rivestito con un drappo amaranto. “Riprende la vecchia tradizione” spiega l'architetto “quando la Lancia d'oro veniva consegnata in tribuna A ma a differenza del passato con questa soluzione la gente festante non sale ma si concentra nella parte bassa del mattonato. La cerimonia di consegna tornerebbe in una posizione centrale nel cuore della piazza e non sarebbe in una posizione isolata o marginale”. Il palchetto avrebbe anche un aspetto gradevole e funzionale. “L'ho pensato a forma semi ottagonale con sotto sul livello del calpestio del mattonato di Piazza Grande disposti i fanti a difesa della lancia, al piano superiore i quattro rettori e ancora più in alto, a quota calpestio della tribuna A, la disposizione di tre valletti, due laterali e uno centrale con la lancia. Al termine della Giostra la lancia potrà essere data dal sindaco al rettore vittorioso. I figuranti vittoriosi resterebbero sotto senza la possibilità di salire sulla tribuna A e senza intralciare l’uscita dalla piazza degli altri figuranti e degli spettatori”.

