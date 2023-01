Sansepolcro, doppio furto al supermercato: i ladri in carcere

08 gennaio 2023 a

Restano in carcere i tre georgiani ‘pizzicati’ nuovamente dai carabinieri di Sansepolcro a rubare nello stesso supermercato. Nel processo per direttissima, il giudice ha deciso per la misura cautelare della permanenza in carcere al fine di impedire la reiterazione dei reati: per la sua durata, invece, tutto rinviato ad una nuova udienza con data da stabilire.

I tre stranieri, seppure domiciliati nella città di Napoli, l’altro giorno avevano utilizzato l’identico copione dell’arresto che i carabinieri di Sansepolcro già operarono lo scorso ottobre: muniti di apposite buste con schermatura per eludere i controlli, facevano la spola tra le corsie ed il parcheggio del supermercato dove ad attenderli c’era un complice. Prodotti che venivano occultati sotto i giubbotti e poi depositati in auto: tecnica, però, che non è passata in secondo piano ai carabinieri della locale Compagnia impegnati in un normale servizio di controllo. Oltre alla tecnica, i militari dell’Arma hanno riconosciuto subito i loro volti già noti poiché arrestati nel mese di ottobre nello stesso posto.

Ad ottobre, dopo la convalida dell'arresto del Tribunale di Arezzo, furono rilasciati per fargli fare ritorno nella metropoli partenopea: questa volta il giudice, invece, ha convalidato il fermo onde evitare la reiterazione dei reati. A seguito della perquisizione, i carabinieri nell’abitacolo dell’auto a noleggio hanno rinvenuto numerose bottiglie di champagne e spumante per un valore stimato in circa 2000 euro una volta reimmesso sul mercato parallelo.



