Teatro, Ottavia Piccolo porta in scena le parole di Anna Politkovskaja

A Lucignano il 2023 accende i riflettori sul teatro nel suo farsi racconto civile ed etico, nel suo essere cronaca e memoria, nel suo rappresentarsi quale occasione speciale per una riflessione sull’oggi. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 gennaio, con inizio alle ore 21.15, quando presso la Sala Don Enrico Marini andrà in scena Ottavia Piccolo che presenterà “Donna non rieducabile” di Stefano Massini, un piccolo grande “caso” della scena teatrale italiana, in scena da 15 anni ma ora più che mai attuale, in una produzione firmata da Officine della Cultura.

L’evento, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura, è realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito della Festa della Toscana 2022 in nome della difesa dell’articolo 21 della nostra Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Floraleda Sacchi, arpista, compositrice e produttrice, sarà sul palco insieme a Ottavia Piccolo con una colonna sonora eseguita dal vivo composta appositamente per lo spettacolo. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore delle attività sociali dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi, “Donna non rieducabile” è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista russa trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Lo spettacolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche all’ironia di una donna e una giornalista indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di un’attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo. In “Donna non rieducabile” viene dunque raccontata la storia autentica di una giornalista, ma prima di tutto di una donna e di una cittadina con un altissimo senso etico e civico, che ha deciso di far sua quella libertà di parola, e di documentazione, fino alla conseguenza più estrema: la perdita della parola e della vita stessa.

In “Donna non rieducabile”, citando le parole del regista Piccardi "emerge con forza che Anna non era una militante politica, era una giornalista. Una giornalista e una donna, senza alcuna mira di potere o altro, se non quello di portare avanti, con tenacia e determinazione, il proprio mestiere. Il suo fu uno sguardo aperto, senza prevenzioni né compromessi, su quanto avveniva nel suo paese, partendo dalla lontana Cecenia, per arrivare a incontrare i momenti più terribili della recente storia russa. La vita di Anna è diventata qualcosa di unico e di emblematico, in cui la vicenda personale e professionale ha finito con l’assumere di per sé un meta-significato, un valore simbolico di qualcosa che ancora sembra sfuggire alla comprensione e alla coscienza contemporanea".

