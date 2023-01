Arezzo, scontri tra tifoserie: chiusa l'Autostrada del Sole

08 gennaio 2023 a

Disagi in corso, lunghe code e chiusura di un tratto dell'autostrada A1 per scontri tra tifoserie.

L'Autostrada del Sole è stata infatti bloccata nel tratto aretino, tra i caselli di Monte San Savino e quello di Arezzo per scontri tra tifoserie, come riferiscono le forze dell’ordine. Problemi sono sorti nell'Area di servizio di Badia al Pino, che è stata chiusa sia in entrata che in uscita.

Sul posto (nella foto) è in corso un intervento delle pattuglie della polizia stradale della sezione di Battifolle. Ci sono anche ambulanze.

Stando a quanto appreso, si tratterebbe dello scontro tra tifosi delle squadre di calcio del Napoli e della Roma.

E' stata disposta la chiusura inizialmente della corsia nord dell’Autosole, ma successivamente anche della corsia in direzione sud, perché gli scontri si sarebbero generati anche sul lato opposto.

L'area di servizio di Badia al Pino è la stessa dove nel 2007 dagli scontri tra tifoserie morì Gabriele Sandri: il 26enne romano rimase ferito a morte dal colpo di pistola sparato dall'agente Luigi Spaccarotella.

