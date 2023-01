Arezzo, due donne investite da auto in due incidenti a Poppi e Bibbiena: trasportate in ospedale

09 gennaio 2023 a

a

a

Due persone investite in Casentino. Una donna questa mattina, lunedì 9 gennaio, a Poppi, e un'altra domenica sera a Bibbiena. In provincia di Arezzo continua la serie di incidenti stradali.

I mezzi di soccorso della Asl sud est sono intervenuti alle 7 sulla SR70 a Poppi, dove una donna di 59 anni è stata urtata da una macchina. Sono intervenuti automedica di Bibbiena, ambulanza della Misericordia di Bibbiena, i carabinieri di Bibbiena. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo con ambulanza in quanto Pegaso non è potuto intervenire per condizioni meteo avverse.

Alle 22 di domenica sera i mezzi dell'emergenza sono intervenuti nel comune di Bibbiena, in località Corsalone, via Nazionale dove una donna di 62 anni è stata investita. Sul posto automedica di Bibbiena, ambulanza Misericordia Bibbiena, carabinieri Bibbiena. La ferita è stata trasportata alle Scotte di Siena. L’elisoccorso non è potuto intervenire anche in quella circostanza per il meteo avverso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.