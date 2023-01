Arezzo, rapina in villa: caccia ai cinque malviventi

09 gennaio 2023 a

a

a

Sono entrati da una porta aperta i cinque malviventi che nel pomeriggio dell'Epifania si sono introdotti nella villa dell'imprenditore orafo Renato Mazzeschi, in quel momento in casa con la moglie e la figlia e hanno messo a segno una rapina. "Ci hanno detto: state fermi e non vi faremo del male. Quindi hanno ordinato di aprire la cassaforte" ha riferito il titolare dell'Amp, noto imprenditore aretino del settore orafo.

Rapina in villa, portati via gioielli e oro. Proprietari terrorizzati

"Volevano i gioielli, non credo sapessero che lavoro faccio - continua -. Sono entrati intorno alle 18,30 e la rapina si è svolta in una quarantina di minuti. Cercavano la seconda cassaforte che in realtà non c'è così hanno perso un po' di tempo". Una volta disattivati i sistemi di allarme e il Wifi sono scappati. Le indagini procedono su più fronti. I Carabinieri stanno lavorando anche sulla possibilità che i malviventi arrivino da fuori Arezzo, forse da un'altra regione. Nelle poche frasi dette alle vittime della rapina hanno rivelato un italiano corretto ma con un chiaro accento dell'est Europa.

Ladri svaligiano nella notte azienda orafa di Anghiari: bottino di 100 mila euro. Emergenza criminalità in Valtiberina

Il bottino, costituito da gioielli di famiglia e orologi per un valore di oltre 100 mila euro, è stato messo in dei marsupi che alcuni dei malviventi indossavano. Probabilmente quindi sono scappati a piedi dalla villa in via Santa Maria delle Grazie, diretti verso l'auto dove non è escluso ci fosse ad aspettarli un altro complice.

Terrore ad Arezzo: assalto in villa, sequestro di persona e poi la rapina nell'azienda di preziosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.