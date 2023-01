Arezzo, muore uomo investito dal treno a Montevarchi. La polizia: suicidio. Circolazione ferroviaria rivoluzionata

09 gennaio 2023 a

Un uomo è morto alla stazione ferroviaria di Montevarchi questa mattina, lunedì 9 gennaio 2023. E' stato investito da un treno in transito sul binario 1 e secondo la Questura si è trattato di un suicidio. Sul posto la Polfer e i soccorritori dell'emergenza ma per la persona finita sotto il convoglio non c'era più nulla da fare. La tragedia si è consumata poco dopo le 6 ed ha sconvolto il centro del Valdarno. Sono intervenute automedica e ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, Polizia ferroviaria e carabinieri. Ancora da identificare l'uomo che si è tolto la vita. Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con alcuni treni cancellati e rivoluzione nel traffico sui binari.

