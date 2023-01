Arezzo, scontri tra tifosi in A1: arrestato per rissa 43enne supporter della Roma ferito, si identificano gli altri

09 gennaio 2023 a

a

a

Scontri tra tifosi in A1 ad Arezzo, c'è un arrestato. Si tratta del supporter della Roma che ieri, domenica 8 gennaio 2023, era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari all'ospedale aretino. Gli è contestato il reato di rissa aggravata. Nella giornata di oggi si terrà l'udienza con dito direttissimo per la convalida. Dopo le medicazioni al San Donato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura di via Filippo Lippi.

Le sue condizioni di salute sono buone, a quanto riferiscono gli avvocati che lo difendono. Il tifoso romanista - che sarebbe già conosciuto dalle forze dell'ordine - era stato ferito con un'arma da taglio alla coscia e al polpaccio nel corso dei disordini che all'altezza di Badia al Pino hanno visto contrapposti sostenitori della Roma e del Napoli in viaggio, in direzione nord, per le trasferte delle rispettive squadre impegnate a Milano e Genova.

Sono nel vivo le indagini su quanto accaduto all'area di servizio dell'Autostrada del Sole, tristemente nota per la vicenda dell'11 novembre 2007 nella quale perse la vita il tifoso della Lazio, Gabriele Sandri, colpito da un proiettile esploso dal poliziotto Luigi Spaccarotella dalla parte opposta dell'A1.

Bastoni e fumogeni sono spuntati verso le 13 di domenica con l'autostrada paralizzata per gli scontri e l'intervento della polizia. La Digos sta visionando i filmati per identificare i responsabili dell'accaduto, per i quali la questura ha ipotizzato provvedimenti interdittivi.

Questa la nota diffusa nella serata di domenica dalla Questura di Arezzo sui fatti di Badia al Pino:

Alle ore 13.00 circa di domenica 8 gennaio sull’autostrada A1 circa 350 tifosi del Napoli diretti a Genova, si sono fermati nell’area di servizio Badia al Pino direzione nord. Il personale delle forze di polizia appositamente predisposto con ordinanza di servizio del Questore di Arezzo, è intervenuto chiudendo l’ingresso all’area di servizio per impedire che un gruppo di tifosi romanisti di cui si era avuto notizia, in transito lungo lo stesso itinerario, potesse venire a contatto con la tifoseria partenopea.

Nel frattempo altro personale di polizia presente in un’altra area di servizio denominata Arno è stato fatto confluire sul posto.

Video su questo argomento Scontri tra ultrà di Napoli e Roma, traffico paralizzato sull'Autostrada del Sole: 13 chilometri di coda | Video

I tifosi della Roma in transito, molto probabilmente avvisati della presenza dei napoletani, hanno rallentato la marcia fino a fermarsi all’altezza dell’area di sosta mentre una parte della tifoseria del Napoli posizionatasi lungo la recinzione, ha iniziato un fitto lancio di oggetti contundenti verso le autovetture sulla carreggiata.

Video su questo argomento Gli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma: spranghe, sassi, cinghie e lacrimogeni | Video

Entrambi i gruppi in brevi attimi si sono spostati all’altezza dell’uscita dell’autogrill e sono entrate in contatto per pochi minuti; un tifoso romanista è stato ferito con arma da taglio e risulta in codice giallo.

I tifosi romanisti dopo circa 15 minuti sono ripartiti, mentre quelli napoletani sono rimasti nell’area di servizio e successivamente scortati fino a Genova da personale delle forze di polizia.

L’autostrada è stata chiusa per circa 50 minuti in direzione nord.

Sono già in corso le attività investigative finalizzate alla identificazione dei responsabili delle violenze, anche visionando il materiale video acquisito, sulla base del quale si procederà ad informare l’Autorità giudiziaria e sarà valutata l’emissione di provvedimenti interdittivi di competenza del Questore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.