Castiglion Fiorentino, ufficiale: la Gibbi nuova proprietaria dell'ex zuccherificio

La società Gibbi S.r.l. è la nuova proprietaria dell’area dell’ex Zuccherificio Castiglionese. Durante la seduta del consiglio comunale il sindaco, Mario Agnelli, ha dato la conferma delle indiscrezioni che circolavano da tempo riguardo l’area dell’ex zuccherificio Sadam Castiglionese passato a tutti gli effetti tra le proprietà della società Gibbi Srl con sede a Roma.

Agnelli ha riferito del contatto telefonico avuto con la società alla quale è stato richiesto un incontro ufficiale che presumibilmente dovrebbe avvenire dal mese di febbraio in avanti. Agnelli nel giorno in cui riceverà la proprietà della società Gibbi Srl di Roma ha altresì preso l’impegno “di farla incontrare con l’apposita Commissione Consiliare, istituita proprio per seguire l’iter di recupero e di rilancio dei 105 ettari di terreni oltre alle altre particelle separate dal corpo principale”.

È stato un consiglio pressoché incentrato sulle ultime notizie che riguardano l’area dell’ex Zuccherificio che “ora, dopo il Decreto di trasferimento emanato dal Tribunale di Bologna e una volta terminati gli ultimi passaggi burocratici a seguito dell'asta avvenuta il 27 gennaio 2021, ha una nuova proprietà” continua il sindaco Agnelli che aggiunge “spetterà alla Gibbi S.r.l. di Roma, quindi, elaborare un progetto per la riqualificazione di quest’area e non appena sarà disponibile ci potrà essere un confronto con le parti”. Si apre ora un altro capito sul processo di recupero di questa zona di grande interesse per lo sviluppo sia di Castiglion Fiorentino che di tutta la Valdichiana.

