Arezzo, uccide vicino di casa: perché ora è possibile l'archiviazione per legittima difesa. Mugnai tornato libero

Omicidio del vicino di casa, i colpi di fucile dalla finestra contro l'uomo che sulla ruspa gli buttava giù l'abitazione sono una reazione di difesa proporzionata all'attacco subìto. E' quanto emergerebbe dalla ordinanza del giudice di Arezzo Giulia Soldini che lunedì 9 gennaio ha rimesso in libertà Sandro Mugnai, 53 anni, l'artigiano di Arezzo che ha ucciso Gezim Dodoli, nato in Albania 59 anni fa.

L'accusa per Mugnai resta ancora l'omicidio volontario ma adesso la scriminante della legittima difesa invocata dalla difesa del 53enne (con gli avvocati Piero Melani Graverini e Marzia Lelli) ha una strada aperta. Sarà il pm Laura Taddei a decidere in merito. Ancora non eseguita l'autopsia sul corpo della vittima e non affidata una consulenza balistica.

Il primo colpo di fucile (regolarmente detenuto) è stato sparato a terra, gli altri verso la cabina. Mugnai ha ricaricato l'arma. "Ho difeso me stesso e la mia famiglia" ha detto nell'interrogatorio al quale non si è sottratto. Nessuna misura cautelare nei suoi confronti. Ha lasciato il carcere ed è tornato a San Polo nella casa della madre perchè la sua è ancora inagibile. Ad attenderlo fuori dalla casa circondariale c'era il figlio.

Il fatto di sangue avvenuto il 5 gennaio nella località fuori Arezzo, nel caseggiato lungo la salita intitolata a Marco Pantani, sarebbe stato proceduto da screzio relativi ad una tubatura. Mugnai ha detto di aver provveduto a chiamare un tecnico per risolvere la questione.

L'altro lamentava cattivi odori, Ma tra Dodoli e i Mugnai si era creata una situazione tale che ha fatto scattare, imprevista e imprevedibile, l'aggressione con la benna dell'escavatore usato come ariete. Sandro Mugnai, artigiano del ferro, incensurato, ha imbracciato l'arma da caccia e mentre le pareti di casa tremavano, temendo per la sua e l'altrui incolumità, ha fatto fuoco,

Non ci sono esigenze cautelari, per il giudice Soldini: fuga, inquinamento delle prove e reiterazione. L'iter giudiziario resta aperto, prima di arrivare ad una possibile archiviazione servono approfondimenti e tempo, con la procura che può ancora portare avanti l'ipotesi di reato dell'omicidio volontario, ma una svolta il caso di San Polo l'ha comunque avuta.

