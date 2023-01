Arezzo, scontri tra tifosi di Roma e Napoli in A1: sale bilancio degli arresti, direttissima per il primo e altre identificazioni

10 gennaio 2023 a

Sale a quattro il bilancio degli arrestati per gli scontri tra tifosi di Napoli e Roma alla stazione di servizio di Badia al Pino lungo l'A1, domenica 8 gennaio 2023, con trecento persone coinvolte. Altri due romanisti sono stati arrestati e dalla Digos di Roma, mentre un primo ultrà, 43 anni, era stato arrestato ad Arezzo, in ospedale, dove si era recato per le medicazioni alla coscia e al polpaccio per le coltellate ricevute. Oggi, martedì 10 gennaio, direttissima al tribunale aretino: è accusato di rissa aggravata.

Lavorano al caso, coordinati dal procuratore Roberto Rossi, di Arezzo, la Digos aretina, quella di Roma e di Napoli. E si registra anche il primo ultras napoletano arrestato, un 35enne, al quale è stato notificato un arresto in flagranza per differita. Ha precedenti di polizia e farebbe parte del gruppo «brigata Carolina», della curva A dello stadio Diego Armando Maradona. Il tifoso è stato riconosciuto grazie all'analisi delle immagini dei video relativi agli scontri. Video delle telecamere dell'autogrill ma anche di automobilisti di passaggio che hanno assistito alla guerriglia.

Il tifoso del Napoli sarebbe accusato per possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive e denunciato per rissa aggravata,

Prosegue il lavoro volto alla piena identificazione del maggior numero di persone che hanno dato vita al contatto tra tifoserie che ha paralizzato l'autostrada del sole in un conflitto con coltelli, bastoni, cinghie, spranghe. Dei 300 partecipanti a luned' sera ne sarebbero stati già riconosciuti 180 nonostante l'aspetto travisato da sciarpe, cappelli, baveri alzati e passamontagna. Il lavoro prosegue. Altri volti avrebbero ricevuto un nome e un cognome dagli inquirenti.

