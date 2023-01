Arezzo, scontri tra tifosi: l'ultrà giallorosso scarcerato con obblighi di firma e di dimora a Roma

10 gennaio 2023 a

Arresto convalidato e scarcerazione per Martino Di Tosto, il tifoso della Roma coinvolto negli scontri di domenica 8 gennaio in A1 all'area di servizio di Badia al Pino, con i supporter del Napoli. Applicata la misura cautelare degli obblighi di dimora a Roma e degli obblighi di firma alla polizia giudiziaria.

E' terminata così al tribunale di Arezzo la direttissima per il 43enne accusato di rissa aggravata. Dopo la convalida dell'arresto operato dalla Digos di Arezzo e Roma, il giudice Elena Pisto ha deciso la misura cautelare dopo una lunga camera di consiglio. La procura, con pm Laura Taddei ed Elisabetta Sbragi in udienza, aveva chiesto i domiciliari. Il 25 gennaio la discussione, probabile ricorso da parte dell'imputato - difeso dagli avvocati Lorenzo Contucci e Giulio Ciabattini (nella foto) - ad un rito alternativo o alla messa alla prova.

Di Tosto, fasciato per le ferite da taglio riportate, era presente in aula e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

