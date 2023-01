Arezzo, appello di Giotti (Federfarma): "C'è carenza di farmaci di uso comune e stagionali, evitiamo l'accaparramento"

11 gennaio 2023 a

“Si accentua sempre di più la mancanza nelle farmacie di farmaci di uso comune e soprattutto stagionali in concomitanza della diffusione della sindrome influenzale e la recrudescenza della pandemia di Covid-19”. Lo afferma Roberto Giotti a nome delle Farmacie private di Arezzo che Federfarma rappresenta. “Carenza dei principi attivi più richiesti – insiste il presidente di Federfarma Arezzo - appunto per la notevole diffusione stagionale del virus influenzale e altri virus para influenzali, insieme alle varianti Covid, quali cortisonici e antinfiammatori non steroidei (ibuprofene, ketoprofene), antipiretici (paracetamolo) e alcuni antibiotici (amoxicillina, amoxicillina + acido clavulanico), ed espettoranti mucolitici (acetil-cisteina, ambroxolo) sia per bambini che per adulti”.

“Sono mancanti - spiega Giotti - nel ciclo distributivo anche alcuni farmaci per la terapia delle malattie croniche quali ipertensione, cardiovascolari, epilessia, broncopolmonari. In ogni caso, purtroppo, oltre che alla mancanza dei principi attivi per la produzione dei farmaci provenienti principalmente da Cina e India c’è mancanza delle materie prime per il loro confezionamento per essere dispensati, quali vetro per flaconi e alluminio per i blister”.

“I farmacisti in farmacia costituiscono - conclude Giotti - anche in tale circostanza un punto di riferimento sicuro, competente e sempre disponibile, per consigliare e orientare i pazienti anche per l'utilizzo di farmaci equivalenti e di alternative terapeutiche o per la preparazione di farmaci galenici in laboratorio, laddove la reperibilità del farmaco dovesse perdurare nel tempo. In ogni caso, vista la complicata situazione, le farmacie ribadiscono l'appello al senso civico e di solidarietà dei cittadini invitandoli al non accaparramento dei farmaci”.

