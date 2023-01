Castiglion Fiorentino e il mondo dello sport ricordano il campione Fabrizio Meoni mito della Dakar

11 gennaio 2023 a

Castiglion Fiorentino e il mondo dello sport ricordano oggi, 11 gennaio 2o23, Fabrizio Meoni campione dei rally motociclistici, vincitore per due volte della Dakar nel 2001 e 2002. Meoni, pilota straordinario e protagonista di opere di solidarietà per l'Africa, perse la vita nel corso dell'edizione 2005, a Kiffa in Mauritania, in una fatale caduta nel deserto.

Il palmares di Fabrizio Meoni è ricco di trofei, per citare solo i primi posti: un Rally Incas, un Desert Cannonball, quattro Rally di Tuinisia, quattro Rally d'Egitto e un Rally di Dubai. Era nato a Castiglion Fiorentino il 31 dicembre 1957 e fin da giovane aveva praticato la moto, specializzandosi nell'enduro.

Una fondazione porta avanti le sue iniziative benefiche a favore degli ultimi. Sposato con Elena, padre di Gioele, che ha annunciato la partecipazione alla Dakar del prossimo anno con scopi prevalentemente di solidarietà. Gioele Meoni ha pubblicato sul suo profilo facebook un video che risale ad una delle partecipazioni alla Dakar, in Senegal, come privato e che racchiude lo spirito della competizione. La figlia di Fabrizio, Chiara, è morta prematuramente a 18 anni nel maggio 2021.

A Castiglion Fiorentino portano il nome di Meoni il palazzetto dello sport e il motoclub. Una statua posta al centro della rotatoria in ingresso alla città della Valdichiana, sulla SR71 provenendo da Arezzo, è stata realizzata dall'artista Minigrilli. In un post su facebook, il sindaco Mario Agnelli, scrive: "Ininterrottamente, transitando a Castiglion Fiorentino, in tanti rendono omaggio a Fabrizio Meoni e lo faremo anche noi in questa giornata, ricordando quel gelido 11 gennaio 2005 con un mazzo di fiori alla statua a lui dedicata presso la rotonda del Boscatello, lungo la strada regionale 71". Nelle colline sovrastanti Castiglion Fiorentino, in località Partini, dove Meoni si allenava, esiste un cippo (opera di Dorgioni) che è punto di riferimento e tappa per escursionisti, biker, motociclisti.

