Arezzo e la Giostra protagonisti in tv: Vanessa Incontrada torna nella fiction Fosca Innocenti

Alessandro Bindi 11 gennaio 2023 a

Prenderà il via venerdì 13 gennaio la seconda serie della fiction Fosca Innocenti. Su Canale 5 scorreranno le immagini delle scene girate nelle strade e nelle piazze di Arezzo che faranno da sfondo alle avvincenti storie del vicequestore interpretato da Vanessa Incontrada. Ci sarà anche la Giostra del Saracino protagonista di uno degli episodi. In totale saranno quattro le puntate. “C’è attesa” commenta l’assessore Simone Chierici, “di vedere la Giostra nel piccolo schermo. Non so in quale delle quattro puntate ci sarà l’episodio che si intreccia con la manifestazione storica aretina”. E’ questa la principale novità rispetto alla prima edizione; per il resto infatti molti scorci cittadini sono noti ai telespettatori. Piazza Grande e il palazzetto di Fraternita restano la sede della questura nella fiction. Tra i nuovi scorci ci sarà la biblioteca. “C'è stato un accurato lavoro” spiega Chierici “degli uffici e la supervisione del consigliere delegato alla Giostra del Saracino Paolo Bertini, proprio per evitare che la produzione potesse scivolare su terminologie non proprio consone alle tradizione giostresche”. Nella prima serie, al debutto, la prima puntata registrò quattro milioni di spettatori e il 19% di share. Un successo in crescendo per il quale è atteso il bis.

