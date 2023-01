Arezzo, conclusa la ristrutturazione esterna del Palazzo delle Poste in via Guido Monaco

11 gennaio 2023 a

a

a

Conclusa la ristrutturazione esterna del Palazzo delle Poste di Arezzo, intervento effettuato grazie al progetto “Cento Facciate” di Poste Italiane, un’iniziativa pensata per favorire il recupero e restauro delle facciate esterne di cento edifici di proprietà dell’azienda in tutta Italia. L’edificio di via Guido Monaco è il primo a essere ristrutturato in Toscana nell’ambito di questo programma di interventi. I lavori, realizzati nei mesi scorsi, hanno permesso il recupero e restauro dei prospetti esterni dell’edificio al fine di restituirgli l’originale bellezza. L’intervento di ristrutturazione dell’edificio di Arezzo si aggiunge ai 55 restauri già effettuati su tutto il territorio nazionale. Il progetto “Cento Facciate” si concluderà alla fine del 2023 con il restauro di cento immobili fra palazzi storici e sedi direzionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.