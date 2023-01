Arezzo, auto si ribalta a Castiglion Fiorentino: ferita una giovane donna

11 gennaio 2023 a

Incidente stradale a Castiglion Fiorentino nel centro abitato, in via del Palazzuolo. Una giovane donna di 27 anni ha perso il controllo della propria utilitaria che si è ribaltata sulla carreggiata dopo aver urtato un altro mezzo. E' successo dopo le 9 nei pressi dell'incrocio semaforico con la Strada regionale 71 dove si formano code in attesa del verde.

La donna, che ha riportato ferite, è rimasta all'interno dell'abitacolo per diversi minuti prima di essere estratta dai soccorritori e presa in cura dal personale dell'emergenza urgenza. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto la Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e l'ambulanza. Si sono formate file. Rallentamenti alla circolazione in uno dei punti critici della viabilità.

