L'Arezzo in campo per la Coppa. Ma prima, ecco il progetto per il Giusy Conti

È arrivato il momento di scendere in campo per l’Arezzo che questo pomeriggio, alle ore 14:30, al Comunale affronterà il Pineto nell’incontro a eliminazione diretta valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D. Possibile turnazione dei ruoli per mister Indiani, che in vista anche della gara di domenica contro il Follonica Gavorrano potrebbe ricorrere a dei cambi nell’undici iniziale per affrontare la gara odierna. Certa la presenza di Risaliti in difesa che potrebbe fare coppia con Pretato; in mezzo al campo si dovrebbe rivedere Settembrini con Foglia, vedremo se avrà spazio anche il nuovo arrivato Arduini. In avanti si è fatta più volte l’ipotesi di vedere il giovane Zhupa titolare, così come il ritorno dal primo minuto dell’altro ragazzo del vivaio del Cavallino, Stopponi. E stamani, mercoledì 11 gennaio, il presidente Guglielmo Manzo, l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio e l’assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi, illustreranno i dettagli relativi all’assegnazione dell’impianto sportivo ‘Giusy Conti’ di Rigutino.

