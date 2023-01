L'Arezzo eliminato dalla Coppa Italia, il presidente Manzo: "Il campo di Rigutino sarà la casa degli amaranto"

Riccardo Buffetti 11 gennaio 2023 a

a

a

L’Arezzo viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie D per mano del Pineto negli ottavi di finale della competizione. Gli abruzzesi riescono ad avere la meglio sul collettivo amaranto grazie ad una rete a tempo scaduto di Braghini. Nella prima frazione di gioco Settembrini era riuscito, direttamente su calcio di punizione, a pareggiare la rete iniziale di Allegretti, ma al quarto dei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro il Pineto ha punito l’Arezzo in ripartenza. Intanto la società ha presentato il progetto per il campo di Rigutino "Giusy Conti". Il presidente Guglielmo Manzo ha dichiarato: "Questa sarà la casa dell'Arezzo", annunciando anche la nascita dell'Academy che sarà guidata da Nello Cutolo e che partirà il prossimo giugno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.