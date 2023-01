Un anno di attesa per un ecodoppler: "22 dicembre 2023. Sconcertata"

Francesca Muzzi 12 gennaio 2023 a

Un anno di attesa per un ecodoppler. La signora Maris Zanchi, 82enne di Anghiari, ci mostra l’appuntamento. “Sono sconcertata”, dice. “E anche rattristata, perché a settembre 2022 presi un altro appuntamento per fare degli esami alla tiroide e me lo hanno dato per febbraio e lunedì 9 gennaio ecco un’altra sorpresa. Devo aspettare fino al prossimo dicembre per fare un ecodoppler”. Una lista di attesa di quasi un anno. Racconta Maris: “Lunedì mattina sono andata al Cup a prendere l’appuntamento. Ho avuto problemi alle gambe e il mio medico mi ha prescritto un ecodoppler. Pensavo che ci fosse da aspettare, ma quando mi hanno detto che il primo posto utile è il 22 dicembre 2023 alle ore 12 mi è venuto da piangere”. E non è tutto. “L’appuntamento è ad Arezzo, all’ospedale San Donato”. Perché non a Sansepolcro? “Perché questi esami all’ospedale di Sansepolcro non li fanno più e così bisogna andare ad Arezzo”. Un altro inconveniente, perché se la persona è da sola e anziana e quindi sprovvista di auto, deve chiedere aiuto ai servizi sociali. “Io mi posso ritenere fortunata perché ho parenti e figlio che mi possono accompagnare, ma un anziano da solo che cosa fa?”, dice ancora Maris.

L'ARTICOLO INTEGRALE NELL'EDIZIONE IN EDICOLA GIOVEDI' 12 GENNAIO 2023

La Usl 1 prova a corre ai ripari per accorciare le attese dei pazienti

