Arezzo, due Zone 30 attive, ma la Fiab: "Non viene rispettato il limite"

“Zone 30? Arezzo è una delle città più avanti in Italia. Nel senso che la Zona 30 ce l’abbiamo nel centro storico e a Saione, purtroppo però sono pochi quelli che rispettano questo limite”. Fabrizio Montaini è l’ex presidente Fiab, tuttora nell’associazione e soprattutto ciclista quotidiano. La notizia del passaggio di Milano dal 2024 a Zona 30 - cioè il nuovo limite massimo della velocità passerà dagli attuali 50 ai 30 km/h, ha destato sì qualche polemica, ma è anche stata accolta con positività da chi usa la bici tutti i giorni. E ad Arezzo come stiamo? “Già tutto il centro storico, o per meglio dire la città murata - risponde Montaini - e Saione sono già Zone 30. In totale ne contiamo sette, secondo il progetto del Biciplan che venne presentato nel febbraio del 2018”. Tra queste nel progetto ci sono anche aree che vanno fuori la città, come via Fiorentina, Tortaia, tribunale, ospedale, Giotto e Cittadella dello sport dove in alcune di queste ci sono già le piste ciclabili.

