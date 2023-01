Medioetruria, va avanti la raccolta firme: in seimila chiedono la stazione alta velocità nell'Aretino

Marco Antonucci 12 gennaio 2023 a





Corre veloce la petizione che chiede la realizzazione di una stazione dell’alta velocità nell’Aretino. In un mese, dai primi di dicembre, si sono aggiunte infatti altre duecento adesioni, facendo salire a 6.212 il numero totale - e provvisorio - di quanti in questi mesi hanno aderito alla campagna spontaneamente organizzata dal Comitato Sava (sigla che per Stazione alta velocità Arezzo) presieduto da Matteo Galli che, insieme a Domenico Alberti, ha dato vita ad una realtà che, attraverso la raccolta firme sul canale social change.org sta sensibilizzando opinione pubblica e istituzioni sulla necessità di una simile infrastruttura per il territorio. La petizione va avanti e tra una richiesta di incontro con sindaci e amministratori, confronti con le scuole e volantinaggi alla stazione ferroviaria e nelle piazze, guarda ad un importante primo traguardo: quello rappresentato dal via al tavolo tecnico al quale siederanno Ministero delle Infrastrutture, Regioni Toscana e Umbria e Rfi, organismo chiamato a valutare le diverse ipotesi che al momento circolano sul luogo più adatto ad accogliere una stazione per l’alta velocità lungo la linea Firenze-Roma. Sono almeno quattro le ipotesi sul tavolo: le due alle porte di Arezzo, nella zona sud, Terrarossa o Rigutino; poi nel Cortonese, la zona di Creti-Farneta, per scendere ancora più a sud, nel Senese, alle Tre Berte-Montallese.

