Arezzo, stop allagamenti in via Romana. Il punto sui lavori dell'assessore Sacchetti

Scolmatore anti allagamenti in via Romana: le opere iniziano a concretizzarsi. Si allontana il rischio di allagamenti nel quartiere cittadino più volte sprofondato sott'acqua. I lavori per la messa in sicurezza idrica procedono senza interruzioni. Già realizzato lo scolmatore che servirà da cassa di riempimento evitando che le acque in eccesso si riversino in strada prima, allagando poi gli scantinati, i garage e i locali a piano terra e i seminterrati di abitazioni e negozi. Transitando sul raccordo si vede lo scolmatore prendere forma. Un'opera attesa da chi vive e lavora nel reticolo di strade del quartiere alle porte della città. “I lavori” conferma l'assessore alle opere strategiche, all'ambiente, alla protezione civile, al ciclo dei rifiuti, e al ciclo delle acque, Marco Sacchetti, “per la messa in sicurezza idrica dell'area di via Romana stanno procedendo sotto la direzione di Nuove Acque. Si tratta di un primo intervento al quale ne seguirà un secondo entro la prossima estate. Il progetto infatti è esteso e interessa tutto il quartiere che si estende tra via Dante, viale Fratelli Rosselli e la linea ferroviaria. L'intervento di mitigazione costerà due milioni e duecentomila euro ed è suddiviso in due lotti”.

L'ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA GIOVEDI' 12 GENNAIO 2023

