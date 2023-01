Arezzo, vicino di casa ucciso: disposte autopsia e perizia balistica

12 gennaio 2023 a

Autopsia e perizia balistica. Sono i due accertamenti, disposti dal pm Laura Taddei, che dovranno contribuire a ricostruire in ogni possibile dettaglio quanto avvenuto a San Polo la sera della vigilia dell’Epifania. Sarà assegnato venerdì 13 gennaio l’incarico al professor Mario Gabbrielli, chiamato ad eseguire l’esame medico-legale sulla salma di Gezim Dodoli, il 59enne originario dell’Albania ucciso dai colpi di fucile esplosi dal vicino di casa Sandro Mugnai, mentre, ai comandi di una ruspa stava cercando di buttare giù la casa dove Mugnai e i suoi familiari stavano cenando. Dopo l’autopsia, che dovrebbe essere effettuata al policlinico di Siena, lunedì 16 sarà invece assegnato l’incarico per un altro importante esame: la perizia balistica sui colpi esplosi dalla carabina da caccia regolarmente detenuta dal 53enne artigiano di San Polo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori quel fucile ha sparato per cinque volte. Un primo colpo sarebbe stato indirizzato verso terra, per far desistere il 59enne che stava manovrando la ruspa. Poi gli altri quattro che hanno centrato la cabina di guida, uccidendo Gezim Dodoli.

